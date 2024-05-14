Встановлено нові факти сірого експорту зерна з терміналу Олімпекс — ЗМІ

Детективи БЕБ викрили схему експорту з терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" більше 40 тис. т. зернових та олійних в 2023 році.

Про це повідомляє портал "Латифундист" з посиланням на реєстр судових рішень

Видання повідомляє, що за словами юристів кредиторів, дане рішення було прийняте ще у листопаді минулого року, але опубліковане в Реєстрі судових рішень лише два дні тому.

Детективи БЕБ встановили, що група осіб організувала на території столиці, Одеси та Одеської області схему вивезення агропродуції без сплати податків. Для цього вона використовувала реквізити підприємств з ознаками "ризиковості", серед яких ТОВ «АУТСТАФФ 19», ТОВ «ЕКСПРЕС ВСЕ», ТОВ «АГРОТРАНС-ГРУП».

Як пише "Латифундист", інформація про закупівлю за готівку зерна розміщувалась на телеграм-каналі.

"Проведеним оглядом телеграм каналу встановлено, що фактична доставка та розрахунок за готівкові кошти здійснюється на виробничих потужностях ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл. Цілісні майнові комплекси використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції «ризикових" СГД», — говориться в документі.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді, столичні прокурори провели обшук зернового терміналу, де виявили агропродукцію без документів щодо власників майна. Так, станом на 10 листопада 2023 року на терміналі перебували залишки зерна: близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи та 11 тис. т сої.

"Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ймовірно кінцеві бенефіціарні власники вищезазначеної сільськогосподарські продукції…. використовують реквізити ТОВ «АУТСТАФФ 19", ТОВ «ЕКСПРЕС ВСЕ», ТОВ «АГРОТРАНС-ГРУП» з метою ухилення від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та неповернення валютної виручки під час експорту СГ-продукції», — говориться в рішенні суду.

У результаті за клопотанням прокурора суддя ухвалив рішення про арешт агропродукції.

Також рішенні зазначається, що право власності на термінал належало ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та ТОВ «Аттолло Гранум». Арбітражний керуючий Олексій Сокол у відповідь на запит юристів кредиторів повідомляв, що єдиним акціонером ТОВ «Аттолло Гранум» є естонська Sunolta OU, а бенефіціаром — Тетяна Коваленко. «Аттолло Гранум» не володіє іншим майном, крім половини зернового терміналу «Олімпекс» (IV черга будівництва). Набуття цього майна наразі є предметом розслідування правоохоронних органів та оскарження в суд. В той час, коли були укладені сумнівні угоди з підсанкційними компаніями та проводилися розслідування представниками Бюро Економічної Безпеки, директором «Олімпексу» був пан Марченко.

У розпорядження редакції потрапили товарно-транспортні накладні, за якими "Аттолло Гранум" відвантажував пшеницю компанії — «Агірос».

Місяць тому РНБО включив цю компанію до списків юридичних та фізичних осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та обмежувальні санкції. Як пише РБК-Україна, згадана компанія повʼязана з іншим підсанкційним бізнесменом — Вадимом Альперіним. Ще у 2021 році Президент України Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.