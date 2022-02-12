WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками

Международная платежная система WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками (WMP и WMR) с 11 февраля 2022 года. Находящиеся в кошельках средства замораживаются и позднее будут возвращены владельцам.

Об этом сообщается на сайте WebMoney.

"Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны Центробанка России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов", — говорится в сообщении WebMoney.

В Центробанке заявили, что банк "ККБ" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

"Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении Цетробанка России.

В WebMoney в свою очередь утверждают, что банк "ККБ" не нарушал закон и назвали претензии Центробанка "надуманными" и не связанными с фактической деятельностью "ККБ".

"Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора. Причина, по которым отозвана лицензия у АО «Банк ККБ", очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе Цетробанка РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении платежной системы.

Также в компании отметили, что замороженные в банке "ККБ" деньги участников системы будут выплачены владельцам.

Там добавили, что приложат "все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов".