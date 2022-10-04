Як війна змінила структуру українського експорту

У вересні основними статтями українського експорту стали зернові, електроенергія та продукція гірничо-металургійного комплексу.

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Про це свідчать дані Міністерства економіки України.

Так, у вересні лідерами за об’ємами виручки в грошовому еквіваленті стали такі товарні групи:

олія соняшникова (590 млн доларів, +33% до серпня);

кукурудза (474 млн доларів, +36,6% до серпня);

ріпак (423 млн доларів, +38% до серпня);

пшениця (379 млн доларів, +77% до серпня);

електроенергія (150 млн доларів, + 105% до серпня);

руда (136 млн, -20% до серпня);

проводи (115 млн доларів, +29% до серпня);

ячмінь (94 млн доларів, +201% до серпня);

соя (87 млн доларів +39,9 % до серпня);

чавун (74 млн доларів, +44% до серпня).

З точки зору фізичних обсягів експорту, у вересні Україна найбільше вивозила кукурудзу – за місяць за кордон було продано 2 млн 149 тис тон. Це найвищий показник з початку війни. Також було багато експортовано пшениці - 1 млн 783 тис тон. Це найвищий показник з обсягів експорту цієї культури з початку року. Загалом 62% вартості і 71% обсягу експорту у вересні припадало на аграрну продукцію.

Як підкреслили в Міністерстві економіки України, війна і блокування портів створили суттєві перекоси в логістичних ланцюгах вітчизняного експорту. Так у вересні минулого року експорт кукурудзи склав лише 157 тис. тон, тобто у 13 разів менше ніж у вересні цього року. Це було пов’язано із тим, що кукурудза врожаю минулого року не була вчасно вивезена через блокаду портів, і тепер її експорт відбувається із запізненням. Це створює додатковий тиск на логістику і ціни.

Крім того, обсяги продажів залізної руди знижуються. Причому це відбувається поступово з січня місяця. Загалом війна істотно вдарила по українській металургії. Якщо у січні лютому експорт усіх товарів цієї групи складав 1,4 млн тон щомісяця, то у вересні обсяг експорту склав лише 470 тисяч тон на суму 344 млн доларів.

Серед позитивних тенденцій можна відзначити зростання обсягів експорту товарів українського виробництва, які мають суттєву додану вартість. Вперше цього року Україна експортувала більше 10 тисяч тон борошна за місяць. У вересні виробники експортували кондитерських виробів з шоколаду на суму 15,1 млн доларів (+34,2% до серпня), з борошна на 14,3 млн доларів (+4,7%) і з цукру на 13,1 млн доларів (+7,8%).

Також зростання обсягів переробки в структурі експорту демонструє молочна продукція. У серпні і вересні цього року Україна експортувала більше 1 тисячі тон сирів, хоча у вересні 2021 експорт складав всього 637 тон. Також майже в три рази зріс обсяг експорту вершкового масла – якщо у вересні 2021 року було експортовано 710 тон масла, то у вересні 2022 року – 1 960 тон (в серпні 2022 року - 2 136 тон).

За видами транспорту суттєве зростання демонструють морські перевезення у 1,88 рази у порівнянні з серпнем. 5,4 млн тон вартістю 1,76 млрд доларів було відправлено з усіх діючих портів Дунаю та Великої Одеси.

Експорт залізницею і автомобільним транспортом лишається відносно стабільним. 2,84 млн тон вартістю 709 млн доларів було відправлено залізницею і 1,35 млн тон вартістю 1,51 млрд доларів – автомобільним транспортом.

За географічними напрямками, 67% експорту (2,8 млрд доларів) і 49,7% імпорту (2,23 млрд доларів) припадає на ЄС. Серед держав-членів Євросоюзу лідерами по експорту є Польща та Румунія. Поза межами ЄС найбільше експорту спрямовано до Туреччини (334 млн тон), Китаю (135 млн тон) та Індії (124 млн тон).

"Якщо брати загальні показники українського експорту, то вони ще далекі від довоєнних показників. У порівнянні з вереснем минулого року обсяги експорту як у вартості, так і в обсягах менші на 35%. Так минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті склав 4 млрд 144 млн доларів, а в кількісному еквіваленті - 9,66 млн тон. Для порівняння у вересні 2021 року експорт склав 6 млрд 394 млн доларів і 14,8 млн тон", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у Мінагрополвтики вважають, що Україна переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої. Про поступовий перехід України до продовольчої моделі економіки свідчить збільшення експорту молочної продукції та виробництво м’яса, а також активний розвиток сфери альтернативних джерел енергії і переробки зернових культур.