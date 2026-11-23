Поки українські підприємці оцінюють ризики роботи в умовах війни, іноземні інвестори шукають серед їхніх компаній перспективні активи. За даними KPMG , за дев’ять місяців 2026 року на українському ринку злиттів і поглинань зафіксували 13 угод за участю іноземних інвесторів, тоді як за аналогічний період торік їх було 8. Утім, зростання кількості угод не усуває головного питання для покупця: чи виправдовує очікуваний прибуток воєнні та фінансові ризики. Чому інвестори віддають перевагу готовому бізнесу, чи змушує війна українських власників поступатися в ціні та як інтереси іноземного капіталу перетинаються з економічними інтересами держави, в інтерв’ю Dilo розповіла Ольга Дмитрієва, президентка Асоціації адвокатів України.

Що приваблює іноземних інвесторів у придбанні вже діючих українських компаній?

– На мою думку, це одна з більш захищених форм інвестування порівняно із започаткуванням справи з нуля. Такий підхід є звичною міжнародною практикою. Купуючи готовий бізнес, інвестор отримує вже сформовану структуру, укладені контракти, налагоджені зв’язки, кадровий склад і матеріальну базу підприємства.

Перед укладенням угоди проводиться комплексна перевірка компанії (due diligence), яка дозволяє виявити приховані ризики та оцінити стан її справ. Звісно, в умовах війни залишається невизначеність щодо подальшої діяльності підприємства. Однак ми бачимо, що навіть за таких обставин українські компанії здатні успішно працювати й отримувати доходи. Саме тому придбання місцевого бізнесу становить інтерес для іноземців. Сподіваюся, що таких угод надалі ставатиме більше.

Які українські розробки та галузі привертають особливу увагу іноземного капіталу?

– Передусім це оборонна промисловість, виробництво товарів подвійного призначення та продукції, яка використовується для потреб оборонного сектору. Звісно, у цій сфері існують певні обмеження щодо придбання активів, однак зацікавленість з боку іноземців досить висока.

Можна згадати приклад української компанії Fire Point, представники якої публічно розповідали про пропозиції від закордонних інвесторів. Україна демонструє високий рівень розвитку в цьому напрямі, створює власні технології та знаходить нестандартні рішення. Тож, на мою думку, саме оборонна галузь зараз є однією з найпривабливіших для потенційних покупців, і цей інтерес зберігатиметься.

Які обставини можуть змусити інвестора відмовитися від угоди, навіть якщо бізнес його зацікавив?

– Перш за все – ризики, пов’язані з бойовими діями. Підприємство, у яке людина вкладає кошти, може бути фізично пошкоджене або зруйноване. Застрахуватися від таких загроз досить складно, хоча відповідні механізми вже існують і держава працює над розвитком страхування воєнних ризиків.

Другий важливий аспект – фінансовий. Зараз в Україні діють валютні обмеження, зокрема щодо переказу коштів за кордон та виплати дивідендів. Для власника іноземного капіталу важливо розуміти, за яких умов він зможе отримувати доходи від своїх вкладень. Додаткові перевірки, затримки платежів чи обмеження на проведення операцій зазвичай сприймаються негативно. Водночас реєстраційні та адміністративні процедури, на мою думку, є загалом сприятливими.

Чи є сфери, у яких навіть хороші перспективи заробітку поки не виправдовують ризиків для іноземців?

– Я б насамперед назвала інфраструктурні об’єкти, які перебувають під особливою загрозою обстрілів. Вкладення в таке будівництво пов’язані з високим ризиком фізичної втрати активів. Навіть у житловій забудові, яка продовжує розвиватися в Україні, значну роль, за моїми спостереженнями, відіграють саме українські інвестори.

Інакша ситуація у виробництві товарів, зокрема продуктів харчування. Іноземні компанії продовжують працювати й інвестувати в цей сегмент. Адже навіть під час війни базові потреби населення залишаються, що підтримує попит на відповідну продукцію.

Наскільки війна змінила підхід до оцінки вартості українських компаній? Чи доводиться їхнім власникам погоджуватися на менш вигідні умови продажу?

– Думаю, тут діють звичайні ринкові принципи. Власник зацікавлений продати свою компанію якомога дорожче, однак важливо, щоб за запропонованою ціною знайшовся реальний покупець. Можна високо оцінити підприємство, але це ще не означає, що угода відбудеться.

Тому продавці орієнтуються на максимальну суму, яку готовий запропонувати інвестор. Занижувати вартість немає сенсу: якщо умови продажу зовсім невигідні, підприємцю може бути доцільніше самостійно продовжувати діяльність і отримувати від неї дохід.

Держави нерідко пропонують іноземним інвесторам особливі умови, щоб залучити капітал. Наскільки виправданий такий підхід для України?

– Я не бачу зараз суттєвих законодавчих змін, спрямованих саме на залучення іноземних інвесторів. Думаю, всі розуміють, що до завершення активних бойових дій очікувати масового приходу закордонного капіталу складно.

Водночас я вважаю несправедливим надавати іноземцям привілеї, яких не мають українські підприємства. У нас давно закріплений принцип, за яким іноземні інвестори загалом працюють на тих самих умовах, що й місцевий бізнес. Період, коли спільні підприємства отримували особливий податковий режим через участь закордонного капіталу, залишився в минулому. На мою думку, повертатися до такої практики не варто.

Українські підприємці перебувають у надзвичайно складних обставинах. Вони безпосередньо працюють тут, стикаючись із наслідками війни, тоді як власник іноземного капіталу може перебувати за межами країни. Тому, якщо говорити про додаткові пільги та послаблення, я вважаю, що особливої підтримки потребує саме місцевий бізнес.

Законодавство зараз справді зазнає змін, однак значною мірою це пов’язано з євроінтеграцією та необхідністю привести українські норми у відповідність до вимог ЄС. Я б відокремлювала цей процес від запровадження спеціальних переваг для іноземних інвесторів.

Наскільки важливо для України розуміти, хто насправді стоїть за капіталом, який заходить у країну?

– Тут потрібно розрізняти справді іноземних інвесторів та компанії, за якими стоять українські власники, хоча сам бізнес зареєстрований за кордоном.

Окреме питання – зв’язки з Росією. Є підприємства з російськими власниками, а є міжнародні компанії, які не мають російського капіталу, проте продовжують працювати на ринку РФ. Це різні ситуації, і їх не можна оцінювати однаково.

У другому випадку ми маэмо справу з питаннями, які виходять за межі економіки та права. Україна намагається впливати на такі компанії, однак можливості цього впливу обмежені. Великі міжнародні корпорації є значними платниками податків у країнах, де вони зареєстровані, і ці держави також мають власні фінансові інтереси.

Я не хотіла б оцінювати політичні інструменти, оскільки це не моя сфера діяльності. Водночас в Україні досить ретельно відстежують зв’язки бізнесу з Росією, і я вважаю це правильним.

Якщо міжнародна компанія працює одночасно в Україні та Росії, які економічні й юридичні обставини потрібно враховувати, перш ніж обмежувати її діяльність?

– Важливо розуміти, як влаштована корпоративна структура такого бізнесу. Міжнародна група може створити окреме підприємство в Україні та окреме – в Росії. З юридичного погляду це різні особи, хоча вони й мають спільного власника. Така модель, наприклад, поширена в банківській сфері.

В Україні працює чимало підприємств, створених європейськими компаніями. Частина з них є великими платниками податків. Тому, якщо порушувати питання про припинення їхньої діяльності, потрібно зважати й на можливі фінансові втрати для української економіки.

Що в довгостроковій перспективі приваблюватиме іноземний капітал до України та яке значення це матиме для самої країни?

– Основний інтерес будь-якого підприємця – отримання прибутку. Попри надзвичайно складні обставини, в Україні є галузі, які активно розвиваються. Підтримка нашої економіки з боку Європейського Союзу також додає інвесторам певної впевненості в її стійкості.

Особливе місце посідає оборонна промисловість. З огляду на безпекову ситуацію у світі попит на таку продукцію зростає. Іноземні компанії зацікавлені в українських розробках ще й тому, що мають змогу оцінити їхню ефективність у реальних умовах. Як би неоднозначно це не звучало, для потенційних інвесторів цей досвід має значення.

Водночас я сподіваюся, що закордонний капітал дедалі більше цікавитиметься й іншими сферами: виробництвом, торгівлею, інфраструктурними проєктами. Хоча, на жаль, Україна ще довго потребуватиме потужної оборонної індустрії. Не думаю, що необхідність її розвитку зникне після підписання мирної угоди.

Присутність великих іноземних інвесторів, на мою думку, має і певне безпекове значення. Коли впливові міжнародні компанії вкладають значні кошти в економіку країни, вони зацікавлені в захисті цих активів. Саме в такому контексті я розглядаю й угоду зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Вона має як економічну, так і політичну складову. Адже поява спільних фінансових інтересів створює для партнерів додатковий стимул дбати про їхню захищеність.