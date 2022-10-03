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Економіка
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За три квартали Україна виконала бюджет з дефіцитом майже у 500 млрд грн

За три квартали Україна виконала бюджет з дефіцитом майже у 500 млрд грн
Фото: FINbalance

За січня по вересень включно держбюджет України було виконано з дефіцитом 493,4 млрд грн, зокрема загального фонду – 495,3 млрд грн при запланованому дефіциті на цей період у 1018 млрд грн. Такі попередні результати повідомило міністерство фінансів, передає Інтерфакс.

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У серпні дефіцит підскочив до 74,9 млрд грн, зокрема загального фонду – до 76,6 млрд грн порівняно із порядком 5 млрд грн у липні та серпні. У вересні дефіцит виявився ближчим до показників попередніх місяців:

  • 134,9 млрд грн у червні;
  • 113,4 млрд грн у травні;
  • 89,7 млрд грн у квітні;
  • 80,6 млрд грн у березні.

Це було пов'язано зі зниженням зовнішнього фінансування: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, воно впало до $2 млрд.

Разом із тим у вересні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій становили 72,5 млрд грн порівняно зі 109,7 млрд грн у серпні, 80,4 млрд грн – у липні, 38,12 млрд грн у червні та 15,9 млрд грн у травні.

За даними Мінфіну, з урахуванням цього доходи загального фонду держбюджету знижувались таким чином:

  • у вересні – до 156,1 млрд грн;
  • у серпні – 204,6 млрд грн;
  • у липні – 169,6 млрд грн.

Касові витрати у вересні зросли до 233,1 млрд грн з 212,1 млрд грн у серпні та 174,5 млрд грн у липні.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що Євросоюз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги.

Автор:
Максим Беркаль