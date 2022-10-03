- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
За три квартали Україна виконала бюджет з дефіцитом майже у 500 млрд грн
За січня по вересень включно держбюджет України було виконано з дефіцитом 493,4 млрд грн, зокрема загального фонду – 495,3 млрд грн при запланованому дефіциті на цей період у 1018 млрд грн. Такі попередні результати повідомило міністерство фінансів, передає Інтерфакс.
У серпні дефіцит підскочив до 74,9 млрд грн, зокрема загального фонду – до 76,6 млрд грн порівняно із порядком 5 млрд грн у липні та серпні. У вересні дефіцит виявився ближчим до показників попередніх місяців:
- 134,9 млрд грн у червні;
- 113,4 млрд грн у травні;
- 89,7 млрд грн у квітні;
- 80,6 млрд грн у березні.
Це було пов'язано зі зниженням зовнішнього фінансування: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, воно впало до $2 млрд.
Разом із тим у вересні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій становили 72,5 млрд грн порівняно зі 109,7 млрд грн у серпні, 80,4 млрд грн – у липні, 38,12 млрд грн у червні та 15,9 млрд грн у травні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними Мінфіну, з урахуванням цього доходи загального фонду держбюджету знижувались таким чином:
- у вересні – до 156,1 млрд грн;
- у серпні – 204,6 млрд грн;
- у липні – 169,6 млрд грн.
Касові витрати у вересні зросли до 233,1 млрд грн з 212,1 млрд грн у серпні та 174,5 млрд грн у липні.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що Євросоюз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги.