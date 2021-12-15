Замглавы ОП Шурма рассказал о новых программах стимулирования экономики: снижение ставок и налоговая дисциплина

Офис президента будет инициировать целый ряд программ по поддержке экономики по принципу стимулирования спроса на товары определенных групп.

"Мы готовим большой проект по стимулированию тех секторов экономики, где есть высокий уровень локализации и большой мультипликатор в экономической цепочке", — рассказал в интервью Forbes замглавы ОП, ответственный за экономику Ростислав Шурма.

По его словам, одной из ключевых будет программа субсидирования процентных ставок для конечных потребителей. "В любой развитой стране человек может получить кредит на автомобиль или взять его в лизинг со ставкой до 3-5% годовых. В европейских странах — 1-2%. Если у потребителя нет доступных кредитов, ему нужно 5-10 лет откладывать деньги. Кредитный ресурс под 15-17% годовых, который есть сейчас в стране, не поможет: сумма процентных платежей неадекватно большая. Чтобы решить это, мы запускаем программу субсидирования процентной ставки для тех, кто покупает электромобиль. Ставка по кредиту будет 5% годовых в гривне. Соответственно, количество семей, которые смогут приобрести электромобиль, вырастет в десятки раз", — заявил Шурма.

Следующим шагом, по его словам, будет внедрено условие по локализации производства в течение двух лет. "Этот период необходим для плановой организации производства в Украине. Похожая модель будет и в индустриальном машиностроении. Неважно, о чем мы говорим, о корабле, вагоне или комбайне", — добавил замглавы ОП.

Он также подчеркнул, что будут созданы условия для удешевления кредитов для бизнеса.

"В 90% случаев бизнес привлекает кредит на инвестиции. Наша задача — всем украинским производителям помочь с финансированием, наполнить ликвидностью и компенсировать кредитную ставку до уровня стран-конкурентов. Этот проект мы объявим в ближайшие два-три месяца. Похожие истории будут и в других секторах. Ключевое — мы не будем оказывать прямую государственную помощь, мы будем создавать инструменты стимулирования спроса. Так мы запустим по цепочке всю экономику", — заверил Шурма.

По его мнению, параллельно необходимо улучшать налоговую дисциплину в стране.

"К сожалению, в нашей стране нет культуры уплаты налогов, у нас норма — это работать в тени или работать полностью в черную. Такая психология складывалась десятилетиями. Мы должны пойти навстречу бизнесу, снизить налоговые ставки. Платить налоги не должно быть больно. В то же время необходимо ужесточить ответственность за любые налоговые нарушения. Одновременно все налогоплательщики должны четко видеть, куда идут их налоги. Только таким образом мы сможем воспитать культуру уплаты налогов в обществе", — сказал чиновник.

Он добавил, что при этом не идет речь о давлении на бизнес, поскольку честные предприниматели не ощутят никаких сложностей.

"Многие честные ФОПы, которые участвуют в политических движениях, даже не заметили, как политики манипулируют их мнением. Если ФОП работает честно, для него нет проблемы в том, что государство знает, что он продает и сколько. Налоги из-за введения онлайн-учета не увеличиваются. Сложности будут только у тех, кто использует юридический инструмент ФОП для уклонения от уплаты налогов и легализации контрабанды", — считает Шурма.

Отметим, больше всего беспокоит украинских предпринимателей, независимо от вида деятельности, обязательное введение РРО со следующего года (73% опрошенных) и повышение налогов из-за роста размера минимальной заработной платы (65%).