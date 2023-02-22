Зеленський відповів на петицію щодо маркування товарів брендів, які продовжують працювати в РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати ідею обов’язкового маркування для товарів від брендів, що продовжують працювати в Росії.

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Про це голова держави повідомив 22 лютого у відповіді та петицію №22/174786-еп.

Прем'єр має опрацювати порушені в електронній петиції питання згідно з компетенцією та визначитися щодо заходів, які б сприяли припиненню економічної присутності в РФ міжнародних компаній, що продовжують працювати на території держави-агресора.

Зеленський погодився з автором петиції, що економічна присутність міжнародних компаній в РФ збільшує фінансово-економічні ресурси Росії для ведення війни проти України. Водночас влада працює над тим, щоб міжнародні компанії більш активно виходили з РФ.

Активну позицію в цьому питанні, як зауважив президент, зокрема, займає МЗС. Відомство періодично оприлюднює в соціальних мережах перелік великих іноземних компаній, які продовжують працювати з РФ. Він також нагадав, що в Україні створено застосунок Rubargo, який допомагає користувачам ідентифікувати компанії і бренди, що працюють і сплачують податки в РФ, шляхом сканування штрих-кодів на продукції.

"Слід зауважити, що надані в петиції пропозиції щодо обмежень для товарів іноземних компаній, які продовжують господарську діяльність на території РФ, поєднують репутаційні, адміністративні (обмеження, пов'язані з реалізацією товарів) та економічні методи впливу (додаткові витрати на маркування продукції) і потребують прийняття зваженого рішення з урахуванням питань національної та продовольчої безпеки", — пояснив Зеленський рішення доручити саме Шмигалю пропрацювати це питання.

Про результати проведеної роботи автора електронної петиції поінформує Кабмін.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що західні бренди хоч і покидають РФ, але їхні товари ні. Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA.

Водночас Україна продовжує намагатися тиснути на тих, хто ще навіть не вирішив піти з РФ. Так, найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle через його підтримку армії РФ.