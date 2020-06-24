В НБУ заявили, що суд може змусити 2 млн вкладників повернути ФГВФО 100 млрд грн

Практичні наслідки можливого позитивного рішення Конституційного суду щодо діяльності ФГВФО озвучила у ході брифінгу присвяченому презентації чергового випуску "Звіту про фінансову стабільність" перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Якщо це рішення буде прийняте і буде мати ретроспективну дію, тобто, може бути застосоване взагалі з моменту виникнення ФГВФО, то це призведе до того, що діяльність фонду за всі роки його існування буде визнана незаконною. Це значить, що всі внески, які сплачували комерційні банки протягом терміну існування ФГВФО треба буде повернути банкам. Це значить що всі рішення щодо ліквідації банків, щодо створення перехідних банків, щодо тих об"єднань продажу активів-пасивів з балансу неплатоспроможних банків треба буде визнати незаконними і повернути їх в те становище, в якому вони були на момент, коли вони потрапляли у ФГВФО. І нарешті — ми говоримо про те, що 2 млн вкладників неплатоспроможних банків, які отримали з ФГВФО близько 100 млрд грн повинні будуть повернути ці кошти до ФГВФО", — зазначила Рожкова.

Загалом, наслідки такого рішення в НБУ визначають руйнівними для фінансової системи і такими що ставлять під загрозу існування нормальної інфраструктури фінансової системи. Також наслідки можливого позитивного рішення Конституційного суду щодо питання існування ФГВФО в НБУ бачать у вигляді великих збитків для держбюджету.

"Якщо говорити про те, що рішення Конституційного суду муже бути прийняте як таке що не розповсюджується на минулі періоди, а лише працює на майбутні періоди, то тоді, очікувано, зниження ставок за депозитами не відбудеться. Ми повинні це розуміти тому що переважна більшість банківських вкладів це вклади пересічних громадян до 200 тис грн. Ризик для таких громадян підвищиться — відповідно ціна не буде знижуватися. А якщо не буде знижуватися вартість депозитів, то ми повинні будемо перестати говорити про потенційну можливість зниження вартості кредитів", — зазначила Катерина Рожкова.

Про правомірність чи не правомірність самих дій Конституційного суду в НБУ не говорять. "Судова система у нас незалежна",— зазначають там.

Разом з тим, в НБУ звертають увагу на те, що подібні нашому ФГВФО інституції працюють по всьому світу. "ФГВФО — це дуже важливий і необхідний елемент для інфраструктури фінансового сектору. В усіх країнах існують подібні інституції. Головне завдання цих інституцій — захист найбільш вразливих верств населення в разі настання кризових явищ чи то в усьому секторі чи то в окремих його секторах в разі банкрутств. Скрізь такі фонди гарантують якусь певну обмежену суму для виплати саме для того, щоб захистити найбільш вразливих вкладників і якщо прибрати взагалі цей інститут,то це суттєво похитне довіру до фінансового сектору зі сторони вкладників", — каже Катерина Рожкова.

Зазначимо, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут уже звернулася з листом до президента Володимира Зеленського стосовно поновлення Конституційним судом розгляду справи щодо ФГВФО, у якому також наголосила, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків".

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В ФГВФО зазначають, що наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матимуть "катастрофічний характер" для діяльності самого ФГВФО, Кабміну, НБУ та стабільності всієї фінансової системи України. Зокрема

унеможливить вивід неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків;

скасує вимоги до пов"язаних з неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування шкоди (збитку) банку і його кредиторам;

унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов"язань у рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.

Зважаючи на це Рекрут попросила Зеленського скликати засідання РНБО у "зв"язку з загрозою нацбезпеки в економічній сфері".