Общество 10 минут назад

20 стран получили права на трансляцию боя Беринчик — Лобов на голых кулаках

Состязание состоится в киевском Дворце спорта в рамках 6 сезона "Махача"

20 стран получили права на трансляцию боя Беринчик — Лобов на голых кулаках 20 стран получили права на трансляцию боя Беринчик — Лобов на голых кулаках
PR-материал

Зрители 20 стран получили возможность посмотреть в прямом эфире бой на голых кулаках между боксером Денисом Беринчиком и бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым, который состоится 24 июля в киевском Дворце спорта.

Об этом сообщает украинский спортивный промоушн "Махач", организующий состязание.

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Бой покажут в эфире Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Грузии Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана.

Но география трансляции намного шире, чем страны бывшего СССР. Бой также будут смотреть в Англии, Ирландии, Канаде, США, Португалии, Франции, Турции и Италии.

Напомним, бой на голых кулаках Беринчика и Лобова увенчает 6 сезон "Махача", который состоится 24 июля в Киеве. Первоначально он должен был состояться 19 июня, но был отложен из-за травмы украинского спортсмена.

Сейчас оба бойца интенсивно готовятся и выкладывают в соцсети фотографии и видео с тренировок.

Уроженец Краснодона (сейчас — Сорокино) Луганской области Денис Беринчик — профессиональный боксер. Он выступает в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году — завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Артем Лобов — уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру. Лобов боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. А также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Букмекеры в основном склоняются в пользу Дениса Беринчика. Коэффициенты на его победу более скромные, чем на победу Лобова. Однако эксперты считают, что итоги боя не предрешены.

Билеты на состязание приобретайте здесь.

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