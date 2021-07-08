Общество 7 минут назад

24 июля в Киеве промоушн "Махач" проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках

Украинский промоушн "Махач" расширяется. В этот раз он принимает бойцов из Казахстана

24 июля в Киеве промоушн "Махач" проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках 24 июля в Киеве промоушн "Махач" проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках
PR-материал

В киевском Дворце спорта 24 июля состоится трансконтинентальное состязание. Украинский спортивный ивент "Махач" пригласил команду из Казахстана. Таким образом, состязание будет не просто международным, а трансконтинентальным.

Об этом сообщают организаторы состязания.

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В "Махаче" первоначально беспокоились, что в связи с различными международными карантинными ограничениями, которые постоянно меняются, приезд иностранных гостей может сорваться, но команда из Казахстана уже прибыла в столицу Украины и начала готовиться к состязаниям.

"Зрители, которые посетят 24 июля Дворец спорта смогут посмотреть целую серию боев, в которых примут участие спортсмены с крайне интересными данными. Ожидаем и даже уверены, что бои будут интересны и с точки зрения любителей спорта и вместе с тем — зрелищны", — сообщил сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов.

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Он добавил, что приглашение бойцов из Казахстана — не разовая акция. В дальнейшем, "Махач" также хочет приглашать спортсменов и из других стран. В ближайшие сезоны "Махача" ожидается также команда из Беларуси, но организаторы не собираются ограничивать географию бывшими советскими республиками, а хотят привлечь спортсменов со всего мира, хотя называть конкретные команды, с которыми ведутся переговоры Лимонтов не стал.

"Давайте сначала достигнем соглашения, не будем говорить, чтобы не сглазить. Дело ведь даже не в разовых визитах — мы ставим цель сделать иностранные команды постоянными участниками сезонов "Махача", — сказал он.

Отметим, что 24 июля бои в рамках шестого сезона "Махача" начнутся в 10 утра и пройдут до полуночи. Завершатся они схваткой двух звезд — действующего чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика с бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым.

Итог звездного боя далеко не предрешен — Беринчик более титулован, он и олимпийский призер, и чемпион мира по боксу по версии WBO, но у Лобова гораздо более богатый опыт в разнообразных единоборствах и к тому же он неоднократно выступал на турнирах именно по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Одним словом, 24 июля зрителей будет ждать насыщенный и крайне интересный день. Кроме всего прочего, можно будет изучить тех, кто собирается претендовать на главные призы в финале — $10 000 в легком весе и Toyota Camry — в среднем. Финальные схватки нас ждут в 9 и 10 сезонах.

Билеты на состязание приобретайте здесь.

 

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