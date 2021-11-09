59% украинцев заметили, что украинского языка в обслуживании стало больше — опрос

33,2% жителей Украины считают, что использование украинского языка в сфере обслуживания и торговли за период с середины января, когда вступила в силу соответствующая законодательная норма, до середины июля стало значительно больше, а еще 25,4% считают, что его стало немного больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проводившегося еще в начале августа.

Больше всего на себе ощутили нововведение жители востока Украины — 44,2% ответили, что украинского стало намного больше, при этом даже в западных регионах такой ответ дала лишь четверть респондентов.

В свою очередь 31,3% заявили, что ничего в вопросе использования языков не изменилось. Еще 2,1% утверждают, что украинского стало немного меньше (причем на западе страны таких 5,2%), а 0,8% — что украинского стало существенно меньше (на западе таких 2,1%).



О поддержке обязательности обслуживания на украинском с возможностью перехода на язык клиента по его просьбе заявили 54,9% респондентов, не поддерживают это 20,9%. Еще 17,6% ответили, что им все равно, а 6,6% отказались от ответа.

В частности, на западе Украины против выступают 11,1%, на востоке — 32,5%, а на юге — относительное большинство в 37,1%. Также на юге больше всего тех, кому все равно (23,3%).



У электората партий "Слуга народа" и "Батькивщина" почти одинаковое отношение к этой норме: поддерживают ее 63,9% и 63% соответственно, а не поддерживают 15,9% и 15,8%.

Среди сторонников "Европейской солидарности" в поддержку обязательности украинского в обслуживании выступают 73,6%, против — 13,9%, а среди сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь" большинство в 46% выступает против, 28,8% — за, а 19,1% все равно.



Среди жителей запада и центра с родным украинским поддерживают нововведение 69,1%, а среди лиц с родным русским относительное большинство в 41,2% его не поддерживают.

На юго-востоке среди украиноязычных за обязательное использование украинского языка в сфере торговли и услуг выступают лишь 46,3%, а против — 28,5%, среди русскоязычных — 44,3% против и лишь 23,6% за.



В целом 78,3% заявили, что считают своим родным языком украинский, 18% — русский, 1,1% — другой, а 2,6% затруднились ответить. В частности, на западе Украины 96,7% назвали родным украинский. На юге же 55,6% указали украинский, а 40,7% — русский. На востоке — 58,5% украинский, а 34,2% — русский.



Наибольшая доля считающих родным русский среди лиц старше 60 лет (22%), а наименьшая — среди молодежи от 18 до 29 лет (13,5%).



В городах-миллионниках русский считают родным 39,5% населения, в городах от 100 тысяч до 1 млн жителей — 19,7%, в более мелких городах — 14,6%, в пгт и селах — 9,8%.



Аналогичные показатели для юга и востока Украины составляют соответственно 54,5%, 37,4%, 34,3% и 22,6%.



В центре и на западе Украины среди назвавших родным украинский 9,4% дома говорят в основном по-русски, а среди назвавших родным русский 9,6% говорят дома преимущественно по-украински.

В то же время на юго-востоке 47% респондентов с родным украинским заявили, что говорят дома по-русски, и лишь 44,5% говорят по-украински. При этом среди лиц с родным русским лишь 0,7% в быту украиноязычны.

При этом общий процент украиноязычных и русскоязычных в быту составители результатов опроса умалчивают, не уточняя также, какие именно области включены в соответствующие макрорегионы, чтобы эти показатели можно было вычислить хотя бы приблизительно.



Помимо этого, 13,9% опрошенных заявили, что всегда переходят на язык собеседника, если они им владеют. В западной части Украины таковых лишь 6,3%, а в центре больше всего — 18,1%.

В зависимости от ситуации переходят на язык собеседника 41,1% респондентов. В Центральной Украине таких тоже больше всего — 51,5%. А вот никогда не переходят на другой язык при общении с иноязычными 40,6% опрошенных, в частности, большинство жителей запада (56,7%) и юга (56%) страны.



Опрос проводился с 29 июля по 4 августа во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью 2019 респондентов по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним также, что согласно июльскому опросу центра "Социальный мониторинг", 38% украинцев хотят смотреть телевизор на украинском и русском в равной мере.