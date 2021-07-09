Политика 20 минут назад

61% украинцев поддержали бы выдвижение Германии требований о репарациях за деяния нацистов

Выдвижение подобных требований к России за преступления сталинского режима украинцы поддерживают немногим меньше

Фото: Черниговский горсовет Фото: Черниговский горсовет
Фото: Черниговский горсовет

61,1% украинцев в целом поддерживают идею выдвижения Украиной требований к Германии относительно материальной компенсации (репарациях) за преступления против мирного населения во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

В свою очередь выдвижение подобных требований к России за преступления сталинского режима (депортацию украинцев и крымских татар) поддерживают 55,3% опрошенных.

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При этом тех, кто поддерживает такую идею однозначно, больше в отношении именно РФ — 36,2% (против 34,5% в отношении Германии).

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Наибольшая поддержка этой идеи как в отношении Германии (68,1%), так и в отношении РФ (66,7%) наблюдается среди респондентов из западной части Украины.

В свою очередь относительное большинство жителей восточного региона (25,1%) и Донбасса (30,4%) выступают решительно против требования Украиной репараций от России.

С учетом тех, кто лишь склоняется к конкретному ответу, суммарная доля выступающих "за" на востоке составила 47,5% (при 42,6% тех, кто против), а на Донбассе — 48,5% (там против выступают лишь 33,5% респондентов).

Опрос проводился с 1 по 7 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Финансировался опрос в рамках проекта посольства Нидерландов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Напомним, что данный опрос также показал, что лишь 55% респондентов знают, в каком городе находится Украины Бабий Яр, где нацисты массово расстреливали людей.

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