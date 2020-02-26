Политика 1 час назад

70% отчетов облгосадминистраций Кабмину не нужны — Дубилет

Система отчетности накапливалась в Украине с 1992 года

70% отчетов облгосадминистраций Кабмину не нужны — Дубилет 70% отчетов облгосадминистраций Кабмину не нужны — Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: УНИАН

Большая часть отчетности, которую предоставляют в Кабинет министров областные госадминистрации, не нужна.

Об этом на свей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, Кабмин провел анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе.

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"Всего их оказалось 4 185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3 000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", — написал Дубилет.

Он напомнил, что система отчетности накапливалась в Украине с 1992 года.

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"Часто эти отчеты были не системные, когда о том же отчитываются все области, а стихийные. Например, Винницкая ОГА старательно, еще с 1995 года, отчиталась по просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциями. Мы обнаружили еще одну удивительную штуку. Около 10% отчетов не нужны были даже официально. В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы", — сообщил министр.

Он добавил, что сейчас министерства и другие органы власти "отменяют всю эту бессмысленную работу".

"Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум. Наши госорганы должны работать более эффективно. Работаем над этим", — резюмировал Дубилет.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет заявил, что Кабинет министров Украины составил ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы глав областных администраций.

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