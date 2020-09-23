Политика и экономика 7 минут назад

Ахметов выделяет на команду Зеленского и "Слуги народа" около $2 млн в месяц, — СМИ

В пресс-службе бизнесмена такую информацию назвали "абсолютной ложью"

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото:
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото:

Бизнесмен Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и его политической партии "Слуги народа". Сумма каждый месяц составляет больше $2 млн.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на одного из неназванных крупных бизнесменов.

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"На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2-2,5 миллиона в месяц. Ясно, что он (Ахметов — Delo.ua) друг", — отмечает представитель бизнес кругов.

В пресс-служба олигарха назвали это "абсолютной ложью", которая наносит ущерб деловой репутации Рината Ахметова. Там напомнили, что бизнесмен не ведет политическую деятельность с 2012 года и сосредоточен на благотворительности и развитии футбольного клуба "Шахтер". В материале журналистов отмечается также, что Ринат Ахметов сохраняет свое положение, задабривая новую власть: покупает по 300 "скорых" для сел, берет под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса.

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При этом издание напоминает, что менеджер среднего звена из холдинга Ахметова — Денис Шмыгаль — в марте 2020 года стал премьер-министром Украины. Кроме того, связана с бизнесменом также и.о. министра энергетики Ольга Буславець. В пресс-службе Офиса президента кореспонденту Delo.ua отказались давать оперативный комментарий, предложив написав запрос.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы президента проходили в сентября, среди тех, кто пошел бы на выборы, список лидеров президентской гонки выглядит следующим образом: 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% за Петра Порошенко и 13,3% за Юрия Бойко. Далее идут Юлия Тимошенко (9,8%), Игорь Смешко (6,8%) и Олег Ляшко (6%). Анатолия Гриценко набрал бы 4,9%, а Александр Вилкул — 2,3%.

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