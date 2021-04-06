Акция протеста: в Полтаве предприниматели перекрыли трассу (ФОТО)

6 апреля в Полтаве предприниматели, которые ведут свой бизнес на рынках, перекрыли участок трассы Киев — Харьков в пределах города.

Как передает "Суспильне", люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина. Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, пропуская только быстрые авто.

В акции протеста принимали участие более 50 человек.

Через некоторое время десять человек по инициативе группы пошли на встречу к Полтавскому городскому голове Александру Мамаю.

В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета.

По информации НСТУ, предприниматели уже в третий раз вышли на акцию протеста с требованием разрешить им работать на время усиленных карантина.

Так, подобную акцию они проводили 5 апреля вблизи Полтавской ОГА. А первый такой пикет организовали на 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина, однако для закрытия рынка была задействована Национальная гвардия.

3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.

Напомним, в центре Киева утром 22 марта прошла акция протеста частных предпринимателей против введения в Украине жесткого карантина из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе против ужесточения карантина в Киеве с 20 марта.