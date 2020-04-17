Акционерным обществам и корпоративным фондам позволили проводить общее собрание отдаленно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на очередном заседании утвердила Временный порядок созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда.

Временный порядок будет действовать только на период введенного Кабинетом министров карантина и еще в течение трех месяцев после его завершения, сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Согласно этому порядку могут быть проведены:

- годовое общее собрание акционеров по результатам 2019 финансового года;

- внеочередное общее собрание акционеров в случаях их созыва;

- годовое общее собрание участников корпоративного фонда в 2020 году по результатам 2019 финансового года;

- внеочередное общее собрание участников корпоративного фонда в случае его созыва.

"Дистанционный порядок проведения общего собрания предусматривает, что эмитент должен иметь договор с Центральным депозитарием, требования к которому установлены настоящим Временным порядком. Акционеры же должны взаимодействовать с депозитарным учреждением, с которым у них заключен договор по обслуживанию счета в ценных бумагах", — говорится в сообщении.

Также НКЦБФР обращается ко всем акционерным обществам и корпоративным фондам с просьбой не подвергать опасности жизни и здоровья своих сотрудников и акционеров пока в кране бурлит коронавирус и проводить такие важные корпоративные события, как общие сборы, не в обычном порядке, а дистанционно.

Напомним, 30 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон №540-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который позволил отсрочить сроки проведения годового общего собрания по результатам 2019 года и сроки раскрытия годовой информации, а также позволил провести общее собрание дистанционно временным порядком.

Также сообщалось, что парламент одобрил проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.