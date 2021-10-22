Активисты потребовали от Минздрава прекратить коррупцию на рынке кислорода (ДОКУМЕНТ)

22 октября во время митинга под Минздравом и Кабмином члены общественной организации "Движение за честную медицину" потребовали от министра здравоохранения Ляшко, премьер-министра Шмыгаля, СБУ и СНБО обеспечить закупку автономных станций по производству кислорода для больниц, пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками кислорода, которые не выполняют обязательства по своим договорам, и, в частности, с ООО "Криогенсервис", применить к ним санкции, вплоть до аннулирования лицензий, создать условия для честной конкуренции на рынке с привлечением не посредников, а настоящих производителей медицинского кислорода.

Об этом сообщают Українські Новини.

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"Сегодня украинским больницам катастрофически не хватает кислорода для лечения больных ковидом. Причина не только в прекращении некоторыми заводами производства кислорода, но и в коррупции и монополизации рынка кислорода посредниками", — об этом заявили представители ГО "Движение за честную медицину" во время митингов под Министерством здравоохранения и Кабинетом министров Украины. Напомним, о сложностях в больницах сегодня сообщил и сам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По мнению представителей ГО, одним из примеров непрозрачности и коррупции на рынке является деятельность монопольного посредника по поставкам кислорода. "Еще с 2015 года коммунальным больницам ежегодно поступают указания из региональных департаментов здравоохранения заключать договоры на поставку медицинского кислорода исключительно с ООО Фирма "Криогенсервис" и готовить тендерную документацию таким образом, чтобы ни один другой поставщик или производитель не мог пройти отбор. Именно из-за такого "содействия" со стороны МОЗ было осуществлено установление в ряде больниц систем подачи медицинского кислорода, технические характеристики которых совместимы только с продукцией данной компании. Рынок под одну компанию, которая даже не является производителем данного продукта. То есть в этих больницах искусственным образом была устранена любая конкуренция в пользу конкретного предприятия-монополиста", — говорится в обращении к В. Ляшко от ГО "Движение за честную медицину".

"Несмотря на наличие лицензии на производство медицинского кислорода, ООО Фирма "Криогенсервис" такой деятельности не ведет. Значительно более выгодна для дельцов банальная спекуляция, при которой для подтверждения происхождения продукции ООО фирма "Криогенсервис" закупает у производителя определенный объем медицинского кислорода, который затем разбавляют техническим заменителем и поставляют под видом лекарственного средства больницам-потребителям. Указанную информацию правоохранителям несложно проверить, сопоставив объемы закупленного и проданного фирмой медицинского кислорода. Если бы не одно но — коррупционная крыша этих же правоохранительных органов и медицинских ведомств — СБУ, ГФС, ГБР, Гослекслужбы и Минздрава", — утверждают общественные активисты.

Остановка снабжения кислородом больницам подтверждает в своем блоге и эксперт Евгений Истребин, приводя в пример ту же компанию "Криогенсервис". СМИ уже сообщали об административном давлении на больницы города Черкассы в интересах этой компании. Во многих больницах города планировалась установка собственных станций по производству кислорода. Однако после вмешательства определенных профильных учреждений и облгосадминистрации больницы обязали срочно изменить проект в интересах вышеупомянутой компании и приобрести у нее оборудование для хранения, а не изготовления жидкого кислорода.

Общественные активисты видят выход из ситуации в немедленной разработке и внедрении Министерством здравоохранения программы по установке при опорных больницах современных и качественных автономных станций по производству медицинского кислорода. По их мнению, это позволит больницам и их пациентам не зависеть ни от производителей, ни от посредников. Что же касается оперативного решения кислородного кризиса и дефицита, то "Движение за честную медицину" выдвинуло к министру здравоохранения Виктору Ляшко, премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителям СНБО и СБУ следующие требования: пересмотр условий сотрудничества с поставщиками кислорода, которые не выполняют свои обязательства по договорам; отстранение от участия в будущих тендерах "Криогенсервиса" из-за невыполнения им договоров, применение к предприятию штрафных санкций; проверка соблюдения лицензионных условий "Криогенсервис", по результатам которой и лишить лицензии за фальсификацию данного лекарственного средства. И, прежде всего, принятие строгих мер по поощрению к участию в тендерах на поставку медицинского кислорода производителей, а не посредников.

Во время митинга под МОЗ к митингующим вышел первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, который получил обращение и пообещал изучить предоставленную информацию и принять соответствующие меры.