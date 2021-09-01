Албания прекращает пускать всех желающих без тестов и вакцинации

Власти Албании 6 сентября решили перестать пускать в страну всех желающих, установив ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Албании, такие меры были определены техническим комитетом экспертов 30 августа.

Так, граждане, въезжающие в Албанию через любые пункты пропуска, должны будут либо иметь документ о полной вакцинации против Covid-19, завершенной не позже 14 дней до въезда; либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до въезда; либо экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов; либо же документ, свидетельствующий об инфицировании SARS-Cov2 в последние шесть месяцев.

Эти правила будут распространяться также на тех граждан, которые захотят проехать Албанию транзитом. В то же время дети до 6 лет под их действие не подпадают.

Читайте также: В Минздраве объяснили бессмысленность тестов на антитела к коронавирусу

Без упомянутых документов будут пускать только граждан самой Албании, которые будут обязаны самоизолироваться в течение 10 дней и проинформировать органы здравоохранения о проведении теста в конце периода изоляции.

Также с 1 сентября на один час увеличено время комендантского часа — вместо 24:00-6:00 он распространяется на период 23:00-6:00.

Кроме того, в стране решено ввести обязательную вакцинацию до 30 сентября для групп, наиболее подверженных риску заражения и особенно распространения инфекции, в частности медицинского персонала, учителей и студентов. После указанной даты тем, у кого не будет сертификата о вакцинации, потребуется периодическое ПЦР-тестирование на коронавирус.

Порядок использования масок в закрытых помещениях, в частности в торговых центрах, супермаркетах, магазинах, а также в общественном транспорте, остается в силе.

Во всех случаях, когда рекомендуемые меры не будут соблюдаются, будут применяться штрафы. Так, если человек пойман без маски впервые, его оштрафуют на 3 тысячи леков (порядка 800 грн), а второй раз — на 5 тысяч (около 1300 грн). Штрафы для бизнеса же установлены в размере от 100 тысяч до 700 тысяч леков (26-180 тысяч грн).

Напомним, что с 24 августа пускать украинцев без тестов или вакцинации прекратила Черногория, однако граждане стран-соседей или пребывавшие в соседних странах более 15 дней по-прежнему могут въезжать туда свободно.