Алексей Бутенко: "Предписание НАПК и заявление Споттисвуд — акция давления на Витренко"

Украинский бизнесмен, глава совета директоров "Восточной инвестиционной группы", руководитель Офиса антикризисных действий Butenko Anti-Crisis Management Алексей Бутенко заявил в своем Facebook, что поспешность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд по отстранению руководителя НАК Юрия Витренко говорит о спланированной акции давления.

"Заявление Споттисвуд является не чем иным, как действием, повлекшим подрыв репутации группы "Нафтогаз". Поспешность действий наводит на размышления, что данная комбинация (предписание НАПК + заявление Споттисвуд) есть не что иное, как спланированная акция давления на господина Юрия Витренко. Офис антикризисных действий Butenko Anti-Crisis Management выражает свою поддержку господину Юрию Витренко и призывает соответствующие правоохранительные органы дать правовую оценку случившемуся", — написал он.

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Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракта с ним как незаконное.

В то же время Витренко заявил, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции является незаконным, а выводы Нацагентства — типичным примером "выборочного правосудия".

28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.