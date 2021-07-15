Политика 1 час назад

АМГУ призвала Раду поддержать законопроект о стимулировании привлечения инвестиций

Принятие законопроекта будет способствовать привлечению новых инвестиций в национальную экономику, снятию бюрократических преград и закреплению прозрачности процесса. Общий экономический эффект составит около 200 млрд грн в ближайшие годы

АМГУ призвала Раду поддержать законопроект о стимулировании привлечения инвестиций АМГУ призвала Раду поддержать законопроект о стимулировании привлечения инвестиций

Глава Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев высказал поддержку законопроекту № 4572 о стимулировании привлечения инвестиций и призвал депутатов Верховной Рады поддержать его в первом чтении во время заседания 15 июля.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

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"Разработанный Фондом госимущества, народными депутатами и ведущими экспертами комплексный законопроект №4572 соответствует основным требованиям экспертного сообщества и бизнеса по обеспечению быстрого и прозрачного процесса проведения приватизации. Ассоциация малых городов Украины поддерживает законопроект №4572 и надеется на его принятие в комитете и в первом чтении при рассмотрении в Верховной Раде", — отметил Козырев.

Глава Ассоциации отметил, что принятие законопроекта будет способствовать привлечению новых инвестиций в национальную экономику, снятию бюрократических преград и закреплению прозрачности процесса. Как результат, общий экономический эффект законопроекта составит около 200 млрд грн в ближайшие годы.

Реформа приватизации окажет положительное влияние и на финансовое благополучие территориальных общин. 10% средств от малой приватизации будут направлены на потребности местных бюджетов по месту регистрации объектов.

Напомним, что, по данным Фонда госимущества, с начала 2020 года было проведено более 2500 аукционов, которые пополнили госбюджет на 3 млрд гривен. В этом году запланированные поступления от приватизации составляют 12 млрд гривен. Во многом это сумма будет достигнута благодаря старту большой приватизации, первым объектом которой станет Объединённая горно-химическая компания (ОГХК). Аукцион пройдёт 31 августа, стартовая цена — 3,7 млрд гривен.

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