АМУ закликає Раду ухвалити законопроєкт щодо спрощення процедур закупівель громадами

Асоціація міст України закликає парламент підтримати законопроєкт №5289 щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель місцевими громадами.

Про це йдеться в заяві на сайті АМУ.

Зазначено, що на розгляді Верховної Ради нині перебуває законопроект про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289.

У проєкті шляхом внесення змін до частин 2 і 7 статті 3 закону "Про публічні закупівлі" пропонується дозволити здійснювати закупівлі без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим законом, зокрема органам місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього закону звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

А також у разі закупівлі харчових продуктів, паливно-мастильних матеріалів, природного газу та електричної енергії, малоцінних або швидкозношуваних товарів для закладів охорони здоров’я або закладів освіти комунальної форми власності; послуг з підвезення здобувачів освіти до закладу освіти і у зворотному напрямку; проектно-кошторисної документації.

"Асоціація міст України закликає Верховну Раду ухвалити в першому читанні за основу проєкт Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами №5289", — йдеться у зверненні.

При цьому в АМУ впевнені, що законопроект, у разі його ухвалення, усуне перешкоди в оперативному виконанні функцій органів місцевого самоврядування щодо задоволення потреб громадян в отриманні життєво необхідних послуг, у тому числі в сфері охорони здоров’я та освіти.

Раніше нардеп Ігор Палиця заявляв, що центральна влада повинна надати місцевим громадам фінансові ресурси для здійснення їх повноважень щодо утримання закладів освіти, охорони здоров’я та виплат матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям українців.