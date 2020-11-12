Аналитики вновь ожидают снижение курса гривни

На межбанковском валютном рынке вчера, 11 ноября, курс гривни относительно доллара снизился за день с утренних 28,16/28,18 до 28,18/28,195 грн/доллар, относительно евро вырос — с 33,2428/33,2636 до 33,1115/33,1291 грн/евро.

"Вчера торговля на межбанке шла на минимальных объемах, так как в США был выходной, и сделки проходили в режиме TOM (оплата — сегодня, поставка валюты — завтра)", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Аналитик отмечает, что вчера, как и с начала этой недели, нерезиденты и НБУ в торгах не участвовали.

Тем не менее, озвученное 11 ноября Кабмином решение о введении карантина "выходного дня" отразилось на межбанковском рынке валют моментально — в конце сессии даже на условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты пытались по максимуму раскачать курс.

Ожидается, что 12 ноября угрожающие для курса гривни тенденции продолжатся.

С 8 ноября рынок наблюдает за ходом визита главы НБУ Кирилла Шевченко в США, где проходят его встречи с главами МВФ, Всемирного банка и другими представителями международных организаций.

"Пресс-релиз по итогам саммита не содержал какой-либо конкретики о достигнутых договоренностях. НБУ зафиксировал рост темпов роста инфляции: за 10 месяцев текущего года она составила 2,6% к аналогичному периоду прошлого. В Украине был объявлен "карантин выходного дня", поэтому ожидается спад розничной торговли и потребления импортных товаров. Минфин отчитался о расходах фонда по борьбе с COVID-19: непосредственно сфера здравоохранения получила 6,60 млрд гривен, а на строительство дорог было потрачено 20,22 млрд. Удивительно, что сумма расходов на дорожную инфраструктуру оказалась втрое выше затрат на здравоохранение в условиях пандемии", — говорит Андрей Гойлов.

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До конца этой недели по курсу доллара США против гривни аналитик ожидает коррекцию к уровню 28,30 грн/доллар. По курсу единой европейской валюты к гривне вероятен рост к отметке 33,25 грн/евро.

Тем временем, 12 ноября, по сравнению со вчерашним днем, 11 ноября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 копейки — с 28,1206 грн/доллар до 28,161 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 12 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,161 грн;

✅ 1 евро — 33,1441 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,7133 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,2852 грн.

На межбанковском валютном рынке 12 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке вырос на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. 11 ноября торги закрылись на уровне 28,18/28,19 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,21/28,23 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек. 12 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,20/33,22 грн за евро. 11 ноября закрылись на уровне 33,11/33,12 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,10-28,35 грн/доллар, по евро — 33,00-33,50 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,32 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,37 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,30/28,35 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,17/33,25 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке снизился на 7 копеек, в продаже — на 8 копеек. 11 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,24/33,33 грн/евро.