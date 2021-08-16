Аналітики радять не відкладати обмін валюти на гривню: чому курс може упасти

За минулий банківський тиждень — 9-13 серпня 2021 року — офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, укріпився щодо долара США з 26,8346 грн/долар до 26,7686 грн/долар, щодо євро — з 31,6756 грн/євро до 31,421 грн/євро.

Середній курс гривні у банках з понеділка по п’ятницю виріс з 26,75/26,95 грн/долар до 26,68/26,85 грн/долар, щодо євро — з 31,40/31,80 грн/євро до 31,23/31,55 грн/євро

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На міжбанківському валютному ринку за п’ять банківських днів минулого тижня гривня укріпилася з 26,79/26,81 грн/долар до 26,64/26,66 грн/долар і з 31,4996/31,5231 грн/євро до 31,35/31,37 грн/євро.

Загалом на всіх сегментах валютного ринку долар в середньому подешевшав на 0,5%, євро — на 0,8%.

"Причина такої динаміки в монетарній політиці країни, впевненості, що в цей раз МВФ не підведе і виплатить транш фінансової підтримки, стабільності валютного ринку на тлі відсутності інтересу до іноземної валюти", — говорить у коментарі Delo.ua аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

З 16 по 20 серпня — аналітик ЦБТ очікує, що тенденція із укріплення гривні, яка має місце із початку літа, збережеться. Середній курс продажу долара США він бачить на рівні 26,65 грн/долар, євро — на рівні 31 грн/долар.

"Серед подій, на які ми очікуємо, важливим буде період податкових виплат, який припадає на цей тиждень. Також підготовка країни до фінансових надходжень від МВФ, який прийняв рішення про виділення Україні 2,7 млрд доларів. Окремо варто відзначити достатність золотовалютних резервів (ЗВР) країни — в серпні Нацбанк повідомив про зростання міжнародних резервів завдяки дорозміщенню єврооблігацій. Це не обіцяє проблем по кредитних виплатах у вересні, коли Україна повинна буде повернути 105 мільярдів за держборгом", — каже Максим Орищак.

Оцінюючи потенціал динаміки гривні протягом тижня аналітик ЦБТ прогнозує, що у кінці тижня, в п'ятницю, попит на гривню буде більшим. "Громадяни захочуть конвертувати долари і євро перед банківськими вихідними, які пройдуть 23-24 серпня. Це означає, що, якщо у планах є витрачати накопичення перед банківськими вихідними — краще це зробити в перші три робочі дні з 16 по 18 серпня", — говорить він.

В той же час аналітик RoboForex Андрій Гойлов звертає увагу на зростання споживчої інфляції в Україні до позначки в 10,20% в річному вимірі, причинами "сплеску" якої стали збільшення цін на паливо (+ 33,80%), адміністративно регульовані ціни на послуги (+18,50%) і продукти харчування (+8,20%).

"З точки зору Нацбанку, дана тенденція сповільниться до кінця нинішнього року внаслідок підвищення облікової ставки НБУ і приходу на ринок продукції нового врожаю. Однак Кабмін вважає помилковим надмірний ріст ставок і має намір провести консультації з Нацбанком. Таким чином прибутковість ОВДП може продовжуватися знижуватися і буде ще більш нецікавою зарубіжним інвесторам — з початку серпня вони уже скоротили свій портфель на 4,82 млрд гривень — до 101,33 млрд гривень. Припускаю, що нерезиденти зараз чекають зручного моменту для виходу на міжбанк з покупками іноземних валют. Це може привести до помітного падіння курсу гривні", — говорить у коментарі Delo.ua Андрій Гойлов.

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Зазначимо, минулого тижня від розміщення ОВДП на аукціоні Мінфіну вдалось залучити до держбюджету 2,673 млрд гривень.

Загалом, у січні-липні 2021 року, згідно з даними НБУ, Міністерство фінансів через розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 178,2 млрд гривень, 1 810 млн доларів і 420 млн євро. Середньозважена дохідність цінних паперів в гривні склала 11,4% річних, в доларах — 3,8% річних, в євро — 2,5% річних.