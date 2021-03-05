Гривня продовжує зміцнюватися через брак попиту та часткові локдауни. Яким буде курс далі

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку за період з 1 березня 2021 року до 5 березня 2021 року виріс по відношенню до долара на 27 копійок — з 27,97/27,99 грн/долар до 27,70/27,72 грн/долар. По відношенню до євро гривня окріпла на 67 копійок — з 33,77/33,79 грн/євро до 33,10/33,12 грн/євро.

На готівковому ринку курс гривні зміцнів щодо долара з 27,85/28,05 грн/долар до 27,60/27,84 грн/долар (+25/21 коп). Євро подешевшав з 33,60/34,00 грн/євро до 33,00/33,45 грн/євро (+60/55 коп на користь гривні).

Такі тенденції аналітики пояснюють браком попиту в Україні на іноземну валюту.

"Імпортери, населення і спекулянти на тлі зростаючих цін і слабкої ділової активності не поспішають вкладати в бізнес. У підсумку, основні покупці зосереджені в критичному і регулярному імпорті. Покупців під вивід дивідендів мало. На противагу слабкому попиту, на ринку формується достатня пропозиція по валюті, яку посилює не тільки підвищення облікової ставки, але і заведення валюти під податкові виплати (до 10 березня податок на прибуток) аграріїв під посівну. Ринок також знаходиться в очікуванні великих продажів валюти з боку українських держкомпаній під дивіденди в бюджет", — каже в коментарі Delo.ua керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Про те, що гривня зміцнюється на тлі активного продажу валютної виручки аграріями перед посівною кампанією, говорить в коментарі Delo.ua аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Імпортери на тлі введення часткового локдауна в ряді областей України не покривають своїм попитом такий обсяг пропозиції", — зазначає він.

Серед факторів впливу на українську валюту Андрій Гойлов виділяє повідомлення Мінфіну про виконання дохідної частини бюджету за лютий цього року на 101,90%. "При збереженні такої динаміки до кінця року ми отримаємо бюджетний дефіцит менше 5% від ВВП, що позитивно позначиться на настроях інвесторів і темпах відновлення економіки", — прогнозує він.

Позитивним фактором для міцності української валюти, на думку Андрія Гойлова, є і те, що Fitch Rating залишив без змін довгостроковий кредитний рейтинг нашої країни (IDR) на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

Зазначимо, у повідомленні агентства наголошується, що Україна серед країн з аналогічним рейтингом має більш високі значення макроекономічних індикаторів. Зонами зростання для нас є: зниження співвідношення держборгу до ВВП, підвищення якості адміністративного управління державними фінансами і поліпшення зовнішньоторговельного балансу. За всіма трьома пунктами аналітики Fitch відзначають прогрес, проте він іще є недостатнім для отримання позитивного прогнозу.

В останній банківський день цього тижня — 5 березня — ринок, за словами Андрія Шевчишина, знаходиться під впливом рішення Національного банку України, який підвищив облікову ставку до 6,5% з 6% річних. "Ймовірно, відіграючи рішення про ставку, гривня найближчим часом може ще трохи зміцнитися і може увійти в діапазон 27,55-27,75 гривень за долар", — прогнозує він.

Також, аналітик Forex Club звертає увагу на те, що НБУ спрогнозував зростання грошових переказів трудових мігрантів в країну за підсумками року на 8% – до 13 млрд доларів, яке, як вважають в Нацбанку, перш за все пов'язане з відновленням економіки за кордоном, а також спрощенням перетину кордонів через пом'якшення карантинних заходів. "Крім того, НБУ прогнозує збільшення надходжень до країни від туризму в поточному році на 27% — до 6 млрд доларів", — говорить Шевчишин.

Разом з тим, з точки зору аналітиків, проблемними моментами залишаються складна епідеміологічна ситуація і ризики введення нового локдауну.