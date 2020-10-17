Экономика 8 минут назад

Андорра стала новым членом Международного валютного фонда

Андорра является одним из самых маленьких государств Европы. Ее площадь составляет 468 квадратных километров

Андорра. Фото: Pixabay Андорра. Фото: Pixabay
Андорра. Фото: Pixabay

Андорра присоединилась к Международному валютному фонду (МВФ) и стала 190-м членом этой организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Кратко и по делу в Telegram

"Андорра стала 190-й страной-членом МВФ и присоединилась к нашему IMF Constituency", — написал Рашкован.

Андорра является одним из самых маленьких государств Европы. Ее площадь составляет 468 квадратных километров (около 2/3 площади Сингапура), а население, по последним данным, составляет 77,5 тысяч человек.

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В то же время, Андорра — самое крупное среди всех карликовых государств Европы, за ней следуют Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Хотя Андорра использует евро, она не входит в Европейский Союз. Основными отраслями экономики Андорры являются туризм, торговля и банковское дело.

В 1950-х годах Андорра превратилась из сельскохозяйственной и животноводческой страны в региональный финансовый центр, а в последнее время активно развивает туристическое направление.

На сегодняшний день торговля и туризм составляют около 40% экономики Андорры, а на финансовый сектор приходится еще 20%.

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