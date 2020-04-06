Ангела Меркель вышла из карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к работе в офисе в Берлине после почти двухнедельного домашнего карантина из-за подозрения коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, ее тест дал отрицательный результат на коронавирус несколько раз.

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По информации агентства, Меркель продолжит соблюдать правила социального дистанцирования и будет пользоваться видео- и аудиоконференциями.

Находясь в изоляции, Меркель продолжала работать и проводила правительственные встречи по видеосвязи.

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В популярности канцлера взлетел во время коронавируса кризиса , с обследованием , которое показало , что подавляющее большинство немцев согласованного с введением правил социального дистанцирования.

Напомним, по состоянию на 8:00 6 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 265 тысяч 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.