Антикорсуд назначил начальнику отдела ОПЗ залог в 630 тысяч грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога объемом 630 тысяч грн начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" — второму из четырех подозреваемых по делу о нанесении убытков ОПЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ избрал меру пресечения начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" — второму подозреваемому по делу ОПЗ. Следственный судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде 630 тысяч грн залога", — говорится в сообщении.

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Указано, что на фигуранта дела также возложены ряд процессуальных обязательств.

Ранее, 6 марта, ВАКС избрал меру пресечения заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" в виде залога в размере около 1 млн грн. Подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет). Срок действия обязательств — до 4 мая 2020 года включительно.

Как отмечается, всего по этому делу объявлено подозрение четырем лицам. САП и НАБУ просят ВАКС избрать меры пресечения в отношении заместителя директора ОПЗ, начальника отдела завода, доверенного лица народного депутата Украины VIII созыва, которая выступила организатором схемы и владельца компании-нерезидента — участника коррупционной схемы. Сейчас местонахождение последних двух подозреваемых следствием не установлено, поэтому о подозрении им сообщено заочно.

Следствием установлено, что доверенное лицо народного депутата VIII созыва организовала схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Известно, что расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.

Напомним, 24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) владельца ресторанов Николая Синицу.

Ранее в Фонде государственного имущества назвали дату продажи Одесского припортового завода — это конец 2020 года.