Apple прекратила сотрудничество с заводом в Индии из-за долгов по зарплате

Корпорация Apple приостановила сотрудничество с заводом тайваньской компании Wistron в индийском городе Нарасипура, пока руководство предприятия не решит проблемы с выплатой заработной платы своим работникам.

Как сообщает Bloomberg, компания не контролировала количество отработанных часов, что привело к задержке выплат некоторым работникам в октябре и ноябре.

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По словам источников, знакомых с ситуацией на заводе, Wistron начала нанимать много людей, и отдел кадров не успевал за всеми следить.

"Wistron уже ввела дисциплинарные меры и реорганизует свой отдел кадров и отдел по оплате труда. Мы поставили Wistron на испытательный срок, и они не будут получать новых заказов от Apple, пока не решат проблемы", — заявили в Apple.

В Wistron заявили, что уже уволили вице-президента компании в Индии и открыли "горячую линию", куда сотрудники могут анонимно сообщать о рабочих проблемах.

12 декабря две тысячи работников разгромили завод корпорации Wistron в индийском городе Нарасипура. Люди жаловались на неполные выплаты за работу.

Один работник-инженер рассказал, что компания сначала обещала платить в месяц 21 тысячу рупий ($285), но на самом деле выплачивала 12 тысяч ($163). Только в первый месяц работы ему заплатили 16 тысяч рупий ($217).

По его словам, зарплата сотрудников, которые не работали инженерами, составляла 8 тысяч рупий ($108). А некоторые утверждали, что получали всего 500 рупий ($7).

Напомним, в сентябре крупные компании объединились в борьбе против Apple и создали "Коалицию за справедливость приложений" (Coalition for App Fairness).

Цель коалиции — "создание равных условий для бизнеса приложений и предоставление людям свободы выбора".