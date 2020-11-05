Арахамия поддерживает роспуск Рады в случае "недопонимания" между Зеленским и "слугами"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уверен, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент, если проявится "системное недопонимание" с этой фракцией. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Я уверен, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное недопонимание президента и его же собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, и вполне понятная стратегия", — сказал нардеп.

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На вопрос, готов ли он идти на перевыборы, Арахамия ответил: "Я всегда готов".

Напомним, Зеленский ранее пригрозил Раде роспуском в случае неподдержки его законопроекта о роспуске текущего состава Конституционного суда и признании ничтожным его решения о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками доходов и имущества.

Отметим, что альтернативное разрешение конфликта вокруг решения КС предложил спикер Рады Дмитрий Разумков вместе с 124 нардепами. Их законопроект предусматривает восстановление действия норм, отмененных Конституционным судом. Профильный комитет ее одобрил, однако Рада отложила рассмотрение документа на неделю.

По опросу социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев, даже тех, кто не был в курсе ситуации, поддерживают инициативу Зеленского о разгоне КС, несмотря на то, что такой сценарий не предусмотрен законодательством.