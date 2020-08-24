Арахамия рассказал, когда нардепы соберутся на внеочередную сессию (ВИДЕО)

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины должна состояться 25 августа.

Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахами, передает "Прямой".

"В первую очередь, законопроект об увеличении минимальной заработной платы, во-вторых, законопроект о так называемых "портфельные инвестиции", то есть о предоставлении государством гарантии, когда у вас не хватает залога, чтобы стимулировать развитие и кредитования, малого и среднего бизнеса. Третье — это ряд ратификации, которые нам нужны для получения макрофинансовой помощи от ЕС", — рассказал Арахамия.

"24 августа на День Независимости Украины, когда все украинцы отдыхают, а депутаты работают — это, мне кажется, справедливо, это будет такая сессия. А будет между сегодняшней и 24 августа, то мне кажется, если не будет чего-то очень-очень срочного, где мы не имеем права не прийти, то это невозможно. Люди хотят спланировать. После турбурежима, нужен хоть какой-то турбоотпуск", — отметил он политик.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге заявил, что на предстоящей сессии парламента ключевым вопросом станет государственный бюджет на 2021 год.

Как известно, народные депутаты соберутся 25 августа в 11:00 на внеочередной сессии Верховной Рады.

На этом заседании нардепы должны рассмотреть повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с сентября 2020 года.

Также депутаты должны объявить конкурс на лучший эскиз большого герба Украины. Отметим, что официальный герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) имеет статус малого герба.