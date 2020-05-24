Экономика 1 час назад

Аргентина объявила дефолт: уже в 9 раз

Власти страны продолжают вести переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга

Флаг Аргентины. Фото: epravda.com.ua Флаг Аргентины. Фото: epravda.com.ua
Флаг Аргентины. Фото: epravda.com.ua

Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около $500 млн процентов по государственным облигациям.

Страна объявляет дефолт уже в девятый раз, сообщает DW.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее Министерство экономики продлило до 2 июня действие предложения о реструктуризации госдолга на сумму $66 млрд. Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.

По словам министра экономики Аргентины Мартина Гусмана, власти продолжают вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Гусман добавил, что решить сложившуюся ситуацию хотят все стороны.

Он также объяснил, что реструктуризация нужна Аргентине из-за того, что во времена пандемии коронавируса республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20% доходов государственного бюджета.

Читайте также:
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все соцвыплаты — нардеп

Ранее Международный валютный фонд назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около $323 млрд.

В январе МВФ заявил, что не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту.

Между тем, в украинском правительстве утверждают, что Украине дефолт не грозит.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Правопреемник" Укринбанка хочет оставить кредиторов без денег путем банкротства — ФГВФЛ
"Правопреемник" Укринбанка хочет оставить кредиторов без денег путем банкротства — ФГВФЛ
Украине нужно в 2020 году позаимствовать почти 500 млрд грн — Минфин
Украине нужно в 2020 году позаимствовать почти 500 млрд грн — Минфин
Дефолт Украине больше не грозит — премьер
Дефолт Украине больше не грозит — премьер
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые назвали дату, когда может завершиться пандемия коронавируса в мире

  3. Кому выгоден коронавирус: за время пандемии богатейшие люди стали богаче еще на $255 млрд

  4. К смягчению карантина не готовы 6 областей Украины — Офис президента

  5. Под Киевом застрелили экс-бойца батальона "Айдар" (ФОТО)

Загрузка...