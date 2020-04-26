Арсенал в Балаклее подорвали с земли, а не из БПЛА — следственная комиссия

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, под большим вопросом оказалась версия о применении беспилотников для подрыва арсенала.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

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"Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу с исследования фактов по Балаклее, ибо это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там мы потеряли имущества и боеприпасов на свыше 12 млрд грн", — отметил он.

По словам Арахамии, версию об атаке российского беспилотника Служба безопасности Украины до сих пор поддерживает. Впрочем, как утверждает нардеп, против этой версии свидетельствуют 2 факта.

"Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождествененном характере их минирования", — написал парламентарий.

Кроме того, как он отметил, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва "в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения "Укравіаруху" о пролете беспилотника не выдерживают никакую проверку и противоречат здравому смыслу".

"Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также главе СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть, в сущности , о фальсификации материалов уголовного производства", — заметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также сообщил, что комиссия инициировала назначение экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса.

"Ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия", — доложил депутат.

Он также отметил, что 1 мая, согласно закону, ВСК должна предоставить полный отчет.

"Но, так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы только на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев", — добавил Арахамия.

Кроме того, нардеп анонсировал расширенный брифинг на понедельник, 27 апреля, по упомянутой теме.

Напомним, 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области на территории военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

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Из зоны поражения вокруг артскладов было эвакуировано около 36 тысяч человек. Разрушено 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города.

Кабинет министров выделил на ликвидацию последствий взрывов 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета — еще 10 млн грн. Для предоставления материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного — 5 млн, из городского — 4,5 млн грн.

Тогда следствие установило свидетелей, которые якобы видели, как из беспилотного летательного аппарата были сброшены средства, повлекшие детонацию и взрывы на складах 65-го ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны вблизи Балаклеи.