Артем Гриненко створив консорціум, якій зірвав дорожніх робіт на 4 мільярди, — експерт

В Україні з’явився новий тендерний троль, який вже встиг зірвати дорожніх тендерів на 4 млрд. грн. Про це у блозі на сайті "ЦЕНЗОР.НЕТ" написав політичний експерт Микола Спірідонов.

За його словами, компанія "Всеукраїнський дорожній консорціум", якою керує колишній очільник ДАК "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко, оскаржила десятки тендерів і заблокувала закупівлі дорожніх ремонтів на понад 4 млрд грн.

Консорціум Гриненка "ВДК" оскаржує в АМКУ всі процедури проведення торгів: результати прекваліфікації, порядок погодження договірної ціни, забезпечення тендерної пропозиції, забезпечення виконання договору, підтвердження виконання аналогічного договору (протягом 3 років) і навіть вимоги замовника надати позитивний відгук про роботи.

"Консорціум Гриненка вже взяв участь у 27 закупівлях. Жодного разу не переміг. Але подав 43 скарги! Задоволення скарг ВДК коштує зупинкою торгів щодо ремонтів ділянок автодоріг Р-22, Т-13-07, Н-26 у Луганській області, Н-08 — у Київській, О161930 — в Одеській, Т-25-27 — у Чернігівській, Т-03-05, Т-03-11 — у Волинській, Н-16 — у Черкаській. Це десятки інфраструктурних проєктів, на які виділялося понад 4 мрлд грн. І які цього року вже не матимуть шансів бути реалізованими. Бо поки проведуть новий тендер, будівельний сезон уже й закінчиться. Фактично, консорціум Гриненка після краху імперії Араїка намагається зайняти місце головного тендерного троля", — пише Спірідонов.

Артем Гриненко — колишній керівник ДАК "Автомобільні дороги України" та помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Артура Герасимова. У 2019 році Гриненко очолив Всеукраїнську дорожню асоціацію, яка протидіяла Методичним рекомендаціям для підготовки типової тендерної документації, розробленим "Укравтодором". ВДА також спеціалізувалася на оскарженні дорожніх тендерів в АМКУ.

"Гриненко навіть не соромився на сайті асоціації пропонувати комерційні послуги (допомога юристів ВДА у підготовці документів для тендерної пропозиції, правова оцінка тендерної документації та тендерної пропозиції, захист інтересів в Антимонопольному комітеті України). Фактично те саме робили і юристи компаній Амірханяна, пробиваючись на тендери", — зауважує Спірідонов.

Він додає, що наприкінці минулого року Артем Гриненко, чомусь не повідомивши про це публічно, очолив Всеукраїнський дорожній консорціум (ВДК) і тепер особисто займається отриманням тендерів для замовників.

"Як пробитися на тендер? Вихід є: звертаємось до ВДК, мовляв, ось вам АБЗ, виграйте для нас ось цей тендер. А якщо не виграєте, то принаймні заблокуйте його, щоб ми мали можливість шантажувати інших учасників тендеру та змусити їх домовлятись з нами. Тобто, консорціум Гриненка — це банальна ширма для заволодіння коштами держбюджету та шантажу сумлінних підрядників різного роду дрібними шахраями", — зазначає Спірідонов.

За його словами, один із засновників консорціуму — ПП "Автомагістраль" — уже відкликав документи про участь у "ВДК".

"Власники цієї регіональної компанії з досить давньою історією зрозуміли, що спільні проєкти з Гриненком можуть завершитись лише одним — спаплюженою репутацією, кримінальними справами та потраплянням у чергові санкційні списки", — резюмував Спірідонов.