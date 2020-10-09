Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Ассоциация городов Украины призывает председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева просмотреть увеличение в 4 раза ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТСЭН), которое предусмотрено законом №466-ХИ.

Об этом говорится в письме Ассоциации городов Украины к председателю Комитета.

"Повышение ставки на 320% в 2021 году и на 20% ежегодно в дальнейшем приведет к значительному подорожанию для потребителей ТСЭНов и, как следствие, к сокращению легального рынка их реализации и, соответственно, увеличению нелегального", — говорится в документе.

По мнению экспертов ассоциации, следствием такого повышения ставки станет уменьшение поступлений как в общегосударственный бюджет, так и в местные бюджеты и рост теневого рынка.

Специалисты ассоциации рекомендуют профильному Комитету при доработке правительственного законопроекта №4101 ввести равномерное и постепенное повышение ставок, увеличив размер ставки акцизного налога на ТСЭН с 2021 года по 2025 года на 50% ежегодно с применением базы налогообложения.

"Ежегодное равномерное и поэтапное повышение акцизного налога на ТСЭНы на 50% сбалансирует ситуацию и позволит защитить легальный рынок их реализации и не допустить потерь как государственного, так и местных бюджетов", — убеждены в ассоциации.

Также специалисты Ассоциации городов Украины в своем письме изложили ряд замечаний к правительственным законопроектам №4000, №4100, №4101, которые, в частности, предусматривают изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс.

23 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован правительственный проект закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Федерация работодателей Украины обратилась к Даниилу Гетманцеву с призывом при доработке законопроекта №4101 просмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТСЭН и предусмотреть рост акциза на ТСЭН на 50% с 2021 года.