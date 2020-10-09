Финансы 1 час назад

Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Резкий рост акцизов разогревает активность на черном рынке

Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов Ассоциация городов Украины призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Ассоциация городов Украины призывает председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева просмотреть увеличение в 4 раза ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТСЭН), которое предусмотрено законом №466-ХИ.

Об этом говорится в письме Ассоциации городов Украины к председателю Комитета.

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"Повышение ставки на 320% в 2021 году и на 20% ежегодно в дальнейшем приведет к значительному подорожанию для потребителей ТСЭНов и, как следствие, к сокращению легального рынка их реализации и, соответственно, увеличению нелегального", — говорится в документе.

По мнению экспертов ассоциации, следствием такого повышения ставки станет уменьшение поступлений как в общегосударственный бюджет, так и в местные бюджеты и рост теневого рынка.

Специалисты ассоциации рекомендуют профильному Комитету при доработке правительственного законопроекта №4101 ввести равномерное и постепенное повышение ставок, увеличив размер ставки акцизного налога на ТСЭН с 2021 года по 2025 года на 50% ежегодно с применением базы налогообложения.

"Ежегодное равномерное и поэтапное повышение акцизного налога на ТСЭНы на 50% сбалансирует ситуацию и позволит защитить легальный рынок их реализации и не допустить потерь как государственного, так и местных бюджетов", — убеждены в ассоциации.

Также специалисты Ассоциации городов Украины в своем письме изложили ряд замечаний к правительственным законопроектам №4000, №4100, №4101, которые, в частности, предусматривают изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс.

23 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован правительственный проект закона №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Федерация работодателей Украины обратилась к Даниилу Гетманцеву с призывом при доработке законопроекта №4101 просмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТСЭН и предусмотреть рост акциза на ТСЭН на 50% с 2021 года.

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