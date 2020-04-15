"АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

Депутаты разных советов по всей стране стали использовать для своего пиара продуктовые наборы, предоставленные корпорацией "АТБ". Об этом идет речь в официальном заявлении компании.

"Корпорация "АТБ" заявляет о недопустимости мошеннических действий со стороны отдельных представителей органов местного самоуправления и депутатского корпуса разного уровня вокруг реализации общенационального благотворительного проекта по обеспечению продуктами питания первой необходимости социально незащищенных слоев населения", — говорится в заявлении.

Как известно, в начале апреля 2020 года корпорация "АТБ" запустила совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект адресной помощи социально незащищенным слоям населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления, в результате которого на сегодняшний день представителям социальных ведомств по всей стране уже передано 437 248 продуктовых наборов на сумму более 72,5 млн гривен, а до 23 апреля будут переданы 571 572 на сумму 100 млн гривен.

Как выяснилось, в отдельных случаях представители органов местного самоуправления и депутаты присваивают инициативу реализации проекта в свою сторону, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи и "таким образом решая свои будущие политические амбиции", заявили в "АТБ".

В качестве примеров таких действий компания предоставила фотографии, на которых нардепы и представители политической силы некоторых регионов раздают социальные пакеты корпорации "АТБ".

Депутат из Бердянска Виктор Цуканов. Фото: Город

Нардеп из Тернополя Андрей Богданец. Фото: Тернопляни

Политическая сила "БДЖОЛА", с. Каменское. Фото: Bdzhola

В корпорации "АТБ" потребовали предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов от указанных лиц и политических организаций, а также оставляет за собой право использовать все доступные и законные методы, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, что с 1 апреля АТБ снизило торговую наценку на некоторые категории товаров.