Происшествия 8 минут назад

Аудиторы выявили миллионные убытки в государственной сети аптек "Лекарства Украины"

На данный момент компания "Лекарства Украины" вообще теряет актуальность своего функционирования

Фото: liki.cn.ua Фото: liki.cn.ua
Фото: liki.cn.ua

В государственной акционерной компании "Лекарства Украины" обнаружили нарушения на миллионы гривень за 2018-2020 годы.

Убытки выявила Государственная аудиторская служба в результате аудиторской проверки госкомпании, говорится в письме Госаудитслужбы к Кабинету министров о результатах аудита, который проанализировал "Марлин".

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В частности, годовые убытки компании "Лекарства Украины", которой управляет правительство, за 2018 год составили 6,4 млн грн, а за 2019 год — 4,8 млн грн.

По результатам проведенного аудита, в период с января 2018 года по август 2020 года общее количество аптек и аптечных пунктов правительственной компании и ее дочерних предприятий снизилось в 2,8 раза.

Так, в 2018 году функционировало 12 аптек и 16 аптечных пунктов, тогда как в 2020 году осталось 4 аптеки и 6 пунктов.

Также уменьшился товарооборот и ухудшилась ситуация госкомпании на украинском аптечном рынке, общая доля в продажах с 0,14% изменилась на 0,001%.

Кроме того, аудитом установлено, что руководство компанией "Лекарства Украины" осуществлялось единолично главой правления из-за неутверждения наблюдательного совета. При этом за период проведения аудита в течение двух лет в госкомпании должность главы правления занимали четыре человека.

Среди факторов, которые негативно влияли на финансово-хозяйственную деятельность госкомпании, аудиторы отметили устаревший стратегический план.

"Несовершенство стратегии развития компании приводит к свертыванию ее аптечной сети, сокращению товарооборота и недостаточному выполнению задач и предмета деятельности, определенных уставом, в частности, по обеспечению учреждений здравоохранения и населения через аптеки лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", — говорится в отчете.

"В то же время, несмотря на наличие государственных предприятий, которые также осуществляют деятельность по обеспечению учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, компания "Лекарства Украины" вообще теряет актуальность своего функционирования", — резюмировали аудиторы.

Таким образом, неэффективные управленческие решения привели к чрезмерным затратам и недополучению дополнительных поступлений.

Например, компания "Лекарства Украины" потеряла возможность получить доходы на сумму 942,4 тысяч грн из-за неэффективного предоставления имущества в аренду. Речь идет о нерыночной арендной плате, занижении площади аренды в документах и неиспользовании 40% помещений компании.

Кроме этого, проведенной инвентаризацией товаров на аптечной базе компании установлено нехватку лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования на общую сумму 1,7 млн грн.

Также во время предоставления услуг по хранению лекарственных средств "Лекарства Украины" потеряли возможность получить дополнительный доход на сумму 588,8 тысяч грн.

Дополнительно аудиторами было потрачено 516,9 тысяч грн на юридические услуги, несмотря на наличие штатного юриста в компании и несмотря на отсутствие судебных дел. К тому же, госкомпания потеряла обязательства должников на 362,7 тысяч грн из-за того, что не проводила претензионно-исковые работы по взысканию.

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