Спекулянты обрушили гривню накануне аукциона по ОВГЗ

Падение курса украинской национальной валюты сразу на 22 копейки на межбанке 21 декабря аналитики рынка связывают с нерезидентами, которые, по их данным, накануне аукциона по ОВГЗ сыграли на повышение курса доллара. Дорогой доллар позволяет нерезидентам получить больше гривни для покупки ОВГЗ.

Сегодня рынок будет следить за ходом торгов по ОВГЗ (Минфин будет продавать государственные ценные бумаги в гривне сроком обращения 84, 112, 196, 343, 539, 784, 1043, 1246, 1526 дней и долларовые ОВГЗ сроком обращения 358 дней) и работой миссии МВФ, которая начала в формате онлайн-связи свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by.

22 декабря, по сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 21 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 21 копейку — с 27,828 грн/доллар до 28,0391 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 22 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,0391 грн;

✅ 1 евро — 34,1811 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,6147 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,2836 грн.

На межбанковском валютном рынке 22 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке вырос на 3 копейки, в продаже — на 2,5 копеек. 21 декабря торги закрылись на уровне 28,20/28,23 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,23/28,2550 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем вырос на 5 копеек. 22 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,4857/34,5163 грн за евро. 21 декабря закрылись на уровне 34,4293/34,4631 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 28,10-28,35 грн/доллар, по евро — 34,25-34,70 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,17 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,26 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,02/28,10 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 15 копеек, в продаже — на 16 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,10/34,25 грн/евро. По сравнению с понедельником, курс евро в покупке вырос на 15 копеек, в продаже — на 17 копеек. 21 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,95/34,08 грн/евро.