Аукцион по ОВГЗ "сыграл" на снижение курса гривни: чего ждать дальше

На аукционе по размещению ОВГЗ 30 июня Минфину удалось привлечь довольно скромную сумму — только 1,3 млрд. гривен. При этом ставки размещения снизить не удалось. По полугодичным бондам доходность даже незначительно повысилась. Такое слабое размещение ОВГЗ вчера, исходя из небольшого притока иностранной валюты, отразилось на курсе гривни сегодня.

Тем не менее, с точки зрения руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, жесткой потребности на текущей неделе в привлечении дополнительных средств и не было, поскольку прошли крупные налоговые поступления. "Однако, на конец полугодия при текущих ориентирах доходности, правительству тяжело будет собрать достаточные объемы средств", — уточняет аналитик в комментарии Delo.ua.

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Внимание рынка, по словам Шевчишина, по прежнему приковано к эпидеимологической ситуации в стране, и возможному ужесточению карантинных мер. "Также, инвесторы с интересом будут наблюдать за анонсированным размещением двенадцатилетних еврооблигаций, привлеченная сумма от которых будет направлена на выкуп текущих облигаций", — говорит он.

Эксперт считает, что рынок будет следить и за действиями нерезидентов, которые в начале месяца очертят свои действия на весь июль и, вероятно, продолжат выход из гривневых ОВГЗ.

"Ожидаем сегодня сохранения движения гривни в рамках установленного диапазона 26,6 -26,8 грн за доллар", — говорит Шевчишин.

По прогнозам старшего аналитика брокерской компании Альпари Вадима Иосуба, в течение ближайшей недели мы будем наблюдать незначительный рост курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7-26,8 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн/доллар", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на среду, 1 июля по сравнению с предыдущим банковским днем — вторником, 30 июня, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 2 копейки — с 26,6922 грн/$ до 26,6676 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 1 июля:

✅ 1 доллар США — 26,6676 грн;

✅ 1 евро — 29,8677 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,0593 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,7265 грн.

На межбанковском валютном рынке 1 июля доллар по сравнению с первым банковским днем этой недели в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. Во вторник, 30 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,69/26,71 грн/доллар, а уже в среду 1 июля открылся в диапазоне 26,72/26,74 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 10 копеек. 1 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,01/30,03 грн за евро. 30 июня закрылись на уровне — 29,91/29,93 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,60-26,80 грн/доллар, по евро — 29,80-30,16 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 26,64 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,69 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 26,64 — 26,68 грн/доллар — в покупке доллар остался на прежнем уровне, в продаже подорожал на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,75/29,82 грн/евро. Во вторник евро покупали по такому же курсу, продавали дороже на 3 копейки. Курс был 29,75/29,85 грн/евро.