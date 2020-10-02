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Аваков просит дополнительно выделить полиции из фонда борьбы с COVID-19 около 2 млрд грн

Согласно расчетам МВД, на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан необходимо еще 1,979 млрд грн

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД
Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД

В начале сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю для предоставления дополнительных 1,979 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Как говорится в письме, постановлением Кабинета министров № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты правоохранительным органам, а также Госпогранслужбе и ГСЧС было выделено 2 701,1 млрд грн.

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В частности, на нужды Нацполиции было предусмотрено 2 249,8 млрд грн.

По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

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Согласно расчетам МВД, которые приводятся в письме, на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд грн.

В частности, эти деньги могут пойти на обеспечение 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тысяч грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тысяч грн.

Напомним, Министерство внутренних дел в мае официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

 

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