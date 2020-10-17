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В мире 40 минут назад

Австрия упростила трудоустройство для иностранцев из-за пределов Евросоюза

От высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не потребуется подтверждение наличия места жительства в Австрии при подаче документов на получение разрешения на работу

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Австрия упростила процедуру получения разрешения на работу в стране для высококвалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз.

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

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Согласно изменениям к закону о пребывании и проживании, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не потребуется подтверждение наличия места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и тому подобное) при подаче документов на получение разрешения на работу.

Помимо этого, изменения предусматривают сокращение процедуры предоставления разрешения до 90 дней, возможность подавать документы с территории Австрии, а также переход в течение двух лет на "красно-бело-красную карточку плюс", которая предоставляет владельцу свободный доступ к рынку труда.

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В правящей Австрийской народной партии заявили, что устранение этих бюрократических препятствий должно способствовать приезду в страну квалифицированных работников и укреплению экономики.

Напомним, с 28 августа власти Финляндии перекрыли границу для украинских трудовых мигрантов, которые едут в Финляндию на заработки, в частности, на сбор ягод.

Это ограничение ввел Государственный совет Финляндии. Касается оно граждан тех стран, которые не входят в ЕС, и где плохая эпидемиологическая ситуация.

Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9 тысяч заробитчан из Украины.

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