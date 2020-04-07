Происшествия 1 час назад

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: все пассажиры госпитализированы

Травмированы 8 граждан Украины: 2 — в тяжелом состоянии и 6 — в стабильном

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: все пассажиры госпитализированы Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: все пассажиры госпитализированы
ДТП. Фото: из открытых источников

В Венгрии 7 апреля возле города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Об этом cообщил заместитель главы Закарпатской областной госадминистрации Игорь Шинкарюк в Facebook.

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Указано, что авария произошла на 75-м километре магистрали М3.

По данным чиновника, в салоне находились 8 граждан Украины. Все получили травмы: 2 — в тяжелом состоянии и 6 — в стабильном.

"Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", — доложил Шинкарюк.

При этом причина ДТП и другие детали пока неизвестны.

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Ранее в Словакии в Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали 5 граждан Украины.

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