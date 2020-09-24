Азартная легализация: как бизнес и игроков хотят заставить заплатить налоги дважды

Легализация игорного бизнеса, впервые объявленная президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле 8 августа 2019 года во время Форума украинско-турецкого бизнеса, продолжается. Дело за окончательным законодательным урегулированием, которое позволит сделать рынок максимально прозрачным. Корреспондент Delo.ua выяснял подробности.

Что с законами

Изначально законопроектов о налогообложении азартных игр было четыре — №2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3. Все в той или иной мере были раскритикованы Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады, бюджетным комитетом и Министерством финансов. Именно поэтому финансовый комитет Верховной рады был вынужден дорабатывать законопроект.

"Во время заседания комитета было проведено обсуждение подготовленного нового проекта по налогообложению доходов от организации и проведения азартных игр, что было доработано… как компромиссная редакция… согласно другим замечаниям и предложениям по этим законопроектом", — говорится в выводе Комитета.

Так, в результате, новый законопроект 2713-д устанавливает ставку налога на доход (валовый игровой доход — GGR), полученный от организации и проведения казино и покера в сети в размере 10%. Наземные казино и игровые автоматы — 12,5%, букмекерская деятельность — 5%, выпуск и проведение лотерей — 10%.

Предполагается, что этот налог будет отсрочен до 1 января 2024 года ввиду очень высоких стоимостей лицензии, которые, как утверждают эксперты, являются в том числе и налоговым платежом в бюджет государства "наперед", а не "по факту", как в случае с прямым налогообложением. Такую модель выбрали для того, чтобы государство смогло создать систему онлайн-мониторинга и обучить не только систему контроля, но и специалистов для корректного надзора за рынком: через 2,5 года будет возможно реально оценивать обороты рынка, и тогда уже можно будет вводить налог на валовой игровой доход при одновременном снижении стоимости лицензий.

Также законопроект предусматривает, что субъекты хозяйствования будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%, военный сбор 1,5%. Все предприятия на территории Украины будут платить налог с зарплаты каждого работника, и прочие налоги, платежи, связанные с операционной деятельностью в стране.

Что же до игрока — то законопроект 2713-д предлагает освободить выигрыш от налогообложения, поскольку в других странах этот налог либо отсутствует, либо является номинальным (Грузия — 1,5%, Беларусь — 4%). Без нормы об отмене, игрок в Украине будет платить 18% с выигрыша и 1,5% военного сбора.

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Оппозиция против

Парламентская оппозиция, впрочем, видит в законе "методы Аль Капоне". "Представители большинства пытаются использовать введение игорного рынка для создания схем легализации средств, полученных незаконным путем… Законопроект №2713 и альтернативные к нему предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр и лотерей", — сказал в комментарии "Интерфакс" замглавы антикоррупционного комитета, депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, таким способом "в свое время средства выводили известные мафиози, такие, как Аль Капоне".

То есть, по сути, кто-то может "выиграть в казино" и таким образом легализовать, рассказал Юрчишин в комментарии Delo.ua, нетрудовые доходы: "Когда налога нет, деньги от незаконного строительства или оборота наркотиков легко легализовать таким образом, не платя ни копейки, войдя в договоренность с игровыми заведениями, которые заинтересованы из-за высокой цены лицензии найти теневые доходы".

При этом на вопрос о том, чем отличается нулевой налог на выигрыш от нулевого налога на ОВГЗ, депутат Юрчишин ответил, что ценные бумаги в Украине налогами не облагаются, однако с их помощью, считает нардеп, отмывать деньги сложнее. "Там меньше фактор случайности. Создать новые ценные бумаги, через них вывести средства — даже с нашей несовершенной системой контроля за ценными бумагами было бы сложно. Хотя я не скажу, что подобное не использовалось", — ответил Юрчишин.

Налог же на выигрыш, по его мнению, должен быть, хотя бы небольшой, чтобы таким образом фиксировать сам факт выигрыша.

Страхи из прошлого

По иронии, то, чего так опасается Ярослав Юрчишин, скорее могло происходить раньше. Например, до 2009 года, когда игровые автоматы были повсюду и плохо регулировались.

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Или в 2017-ом году, когда все настолько любили играть в лотерею, что под разные виды "лотерей" даже открывались клубы, подозрительно похожие на игровые залы. Сыграл в лотерею в те счастливые для теневого бизнеса времена и политик Олег Ляшко — 16 октября он выиграл в Украинскую Национальную Лотерею 283 тысяч 560 грн. А 21 октября ему повезло дважды: он выиграл 134 тысячи в первом случае 153 тысячи 485 грн — во втором.

Современный игорный бизнес требует от государства равные правила и прозрачный рынок. Delo.ua обратилось к крупным компаниям-операторам с запросом по поводу беспокойства оппозиционных политиков. Официальных ответов пока нет. Однако представители рынка уже не раз замечали в беседах во время заседаний профильного комитета и в комментариях СМИ, что работать "втемную" после того, как заплатили $10 млн за лицензию, которую могут отобрать за нарушение закона, компании не станут. Слишком дорого обойдется.

"Политики говорят о гангстерах, об Аль Капоне, но пусть вспомнят его судьбу, судьбу всех гангстеров: их погубило именно уклонение от налогов или же специфика своего ремесла. Бизнес предоставляет услуги клиентам и делает это по правилам, подчиняясь законодательствам многих стран. Также будет и в Украине. Бизнесу нужны четкие, прозрачные, справедливые правила, позволяющие заработать — и они будут их соблюдать. А игроки, которые играют на свои заработанные деньги, с которых уже заплатили налог, в случае выигрыша не горят желанием платить 18%, равные налогу на прибыль компании — это нелогично и несправедливо", — сказал в комментарии Delo.ua эксперт игорного рынка Антон Кучухидзе.

Бизнес заплатит сразу

Эксперты видят в заявлениях парламентариев противоречия. Так, Антон Кучухидзе напоминает: ранее все фракции без исключения сходились в том, что украинские игровые зоны должны быть привлекательны для иностранцев. Это, мол, поможет и туризму, и налогов будет больше. Но кто захочет ехать в украинские казино, если с их выигрыша придется уплатить самые высокие в регионе налоги?

"Доход от азартных игр в Италии, который получает бюджет страны, составляет более 20 млрд долларов. Там работает 68 иностранных компаний. Нулевой налог на выигрыш. Германия при нулевом налоге — 19 млрд. Британия — более 15 миллиардов, и там тоже нулевой налог, — приводит примеры Кучухидзе. — Украина должна использовать нулевую ставку выигрыша как конкурентное преимущество, чтобы быть наравне с лучшими европейскими операторами".

При этом, подчеркивает Кучухидзе, цена на лицензию в Украине настолько высокая (более $10 млн), что сразу покрывает наперед прогнозируемые доходы от налога на валовой игровой доход — Gross Gaming Revenue (GGR) на переходной период до 2024 года. Это время позволит налоговикам, которые будут осуществлять администрирование рынка, создать специальную систему онлайн-мониторинга.

"С такой системой украинские контролирующие органы пока не сталкивались, ее нельзя скопировать из другой страны, поэтому необходимо время, чтобы создать программное обеспечение и обучить специалистов верно его использовать" — говорит Кучухидзе. Эксперт добавляет: если ввести налог на GGR сразу, это увеличивает коррупционные риски для рынка, поскольку сейчас не существует механизма точного расчета этого налога. В результате этот хаос может стать искушением для нечестных на руку чиновников. Поэтому в таком деликатном деле, как игорный бизнес, лучше довериться цифровым решениям.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua