Экономика 60 минут назад

Азербайджан начал поставлять газ в Европу в обход России

Стартовали коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу

Фото: tap-ag.com Фото: tap-ag.com
Фото: tap-ag.com

Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP).

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Кратко и по делу в Telegram

"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", — доложили в Минэнерго.

При этом в ведомстве добавили, что начало поставок азербайджанского газа в Европу приведет к диверсификации источников и маршрута поставок, а также обеспечит энергетическую безопасность потребителей.

Указано, что консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии.

Известно, что TAP является последним компонентом проекта Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Читайте также:
Азербайджан будет поставлять газ в Венгрию в обход Украины

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Напомним, 29 мая 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Ранее стало известно, что Украина и Азербайджан приближаются к товарообороту в $1 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чи використала країна шанс на розвиток енергетичного сектору у 2020 році?
Чи використала країна шанс на розвиток енергетичного сектору у 2020 році?
В Украине открыли первый онлайн-супермаркет газовых приборов "104UA Маркет"
В Украине открыли первый онлайн-супермаркет газовых приборов "104UA Маркет"
Эксперты спрогнозировали, когда Китай станет первой экономикой мира
Эксперты спрогнозировали, когда Китай станет первой экономикой мира
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. США одобрили назначение Маркаровой послом Украины

  3. В Украине более чем в 2 раза выросли начисления за коммуналку — Госстат

  4. В США выдвинули новые обвинения против Коломойского и Боголюбова

  5. Венедиктова доложила о расследовании международной схемы мошенников с оборотом €10 млн

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...