Азербайджан начал поставлять газ в Европу в обход России

Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP).

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", — доложили в Минэнерго.

При этом в ведомстве добавили, что начало поставок азербайджанского газа в Европу приведет к диверсификации источников и маршрута поставок, а также обеспечит энергетическую безопасность потребителей.

Указано, что консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии.

Известно, что TAP является последним компонентом проекта Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

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Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Напомним, 29 мая 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Ранее стало известно, что Украина и Азербайджан приближаются к товарообороту в $1 млрд.