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60 минут назад

Азербайджан объединил важнейшие госкомпании-монополисты в мегахолдинг

Все энергетические и транспортные монополисты страны теперь будут под управлением инвестхолдинга во главе с премьер-министром

Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба
Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил список госкомпаний и компаний с долей государства в капитале, которые будут переданы в управление создаваемому "Азербайджанскому инвестиционному холдингу". Как передает "Интерфакс-Азербайджан", соответствующий указ Алиев подписал 5 ноября.

В частности, управление холдингу будут переданы Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), "Азербайджанские авиалинии", "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и "Бакинский метрополитен".

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Также в списке компания-разработчик месторождений золота и железа AzerGold, энергогенерирующая компания-монополист AzərEnerji, госоператор водоснабжения Azərsu, оператор распределения электроэнергии Azərişıq, оператор теплоснабжения Azəristiliktəchizat, оператор сортировки отходов Təmiz Şəhər ("Чистый город").

Кроме того, в холдинг передаются ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", "Азеркосмос", Международный банк Азербайджана и Azer Turk Bank.

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В управление инвестхолдинга также передаются компании, находящиеся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана — Бакинский международный морской торговый порт, Aztelekom, AzInTelecom, Azərpoçt, Baktelecom, а также страховая компания Azersigorta.

Согласно указу Алиева, в первые три года расходы на деятельность холдинга будут формироваться за счет средств госбюджета. Кроме того, компании в управлении холдинга будут перечислять ему 20% своей прибыли.

Целью создания холдинга называется повышение экономической прозрачности и эффективности работы госкомпаний, повышение их конкурентоспособности и финансовое оздоровление.

Председателем наблюдательного совета холдинга является премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Напомним также, что Украина в октябре основала почетное консульство в азербайджанской Шемахе.

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