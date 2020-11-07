  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Байден побеждает Трампа на президентских выборах в США — СМИ

Демократ Джо Байден победил Дональда Трампа и стал 46-м президентом Соединенных Штатов

Джозеф Байден. Фото: Getty Images Джозеф Байден. Фото: Getty Images
Джозеф Байден. Фото: Getty Images

На президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

Так, по сообщению CNN и BBC, Байден победил в штате Пенсильвания с отрывом в более чем 34 тысячи голосов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным СМИ, таким образом Байден получает минимально необходимое для победы большинство голосов выборщиков — 273.

Как сообщает Associated Press, Байден получил 284 голоса. При этом, за действующего президента США Дональда Трамп отдали голоса 214 избирателей.

Читайте также:
Джо Байден побеждает на выборах президента США, но Трамп мириться с этим не собирается

В то же время, телеканал Fox News сообщил о достижении Байдена — 290 голосов выборщиков: кроме Пенсильвании, Байдена считают победителем в Аризоне и Неваде.

По данным прогнозов большинства ведущих американских медиа, Джо Байден получил большинство голосов выборщиков на президентских выборах США в 2020 году, и таким образом станет 46-ым президентом США.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году -  6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Автогигант Илона Маска начал продавать текилу
Автогигант Илона Маска начал продавать текилу
Цены на нефть снова лихорадит
Цены на нефть снова лихорадит
Обещанного 3 года ждут: США вышли из Парижского соглашения по климату
Обещанного 3 года ждут: США вышли из Парижского соглашения по климату
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Не апгрейд, а революция: как появление 5G изменит интернет вещей

  3. Девяностые возвращаются? На Киевщине задержали банду рэкетиров (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Bentley полностью переходит на электрокары

  5. Пандемия COVID-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили почти у 11 тысяч человек

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...