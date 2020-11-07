Байден побеждает Трампа на президентских выборах в США — СМИ

На президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

Так, по сообщению CNN и BBC, Байден победил в штате Пенсильвания с отрывом в более чем 34 тысячи голосов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным СМИ, таким образом Байден получает минимально необходимое для победы большинство голосов выборщиков — 273.

Как сообщает Associated Press, Байден получил 284 голоса. При этом, за действующего президента США Дональда Трамп отдали голоса 214 избирателей.

В то же время, телеканал Fox News сообщил о достижении Байдена — 290 голосов выборщиков: кроме Пенсильвании, Байдена считают победителем в Аризоне и Неваде.

По данным прогнозов большинства ведущих американских медиа, Джо Байден получил большинство голосов выборщиков на президентских выборах США в 2020 году, и таким образом станет 46-ым президентом США.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году - 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.