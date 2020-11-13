Баканов объяснил, почему СБУ ищет игровые залы и вручает повестки за нарушение ПДД

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов пояснил, почему СБУ занимается расследованием преступлений, которые не относятся к ее подследственности.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, негативный резонанс вызывают, прежде всего, поручения, которые служба получает от следственных подразделений других правоохранительных органов — и должна их выполнять.

Как отметил Баканов, это и есть главное основание для обвинений СБУ в расследовании преступлений, не относящихся к ее подследственности.

"Давайте посмотрим на простую статистику: за 2019 год в СБУ поступило 4 200 поручений от других правоохранительных органов. 64% из них не касались компетенции спецслужбы", — отметил глава спецслужбы.

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"Поэтому, например, в Житомирской области, по поручению Генпрокуратуры и ГБР, наши сотрудники устанавливали адреса подпольных игорных заведений, а в Запорожской — вручали повестки за нарушение правил ПДД. Но подчеркиваю — это не инициатива СБУ и не попытка злоупотреблять полномочиями", — заверил Баканов.

Он добавил, что в такие условия ведомство ставит действующий Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором. В свою очередь нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.