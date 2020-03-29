Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам

Сегодня, 28 апреля 2020 года состоится собрание акционеров Первого украинского международного банка (ПУМБ), на котором будет рассматриваться вопрос о распределении прибыли за 2019 год в размере 2,6 млрд грн.

Как сообщает FinBalance, согласно первому проекту решения, 2 млрд грн планируется направить на выплату дивидендов, 130,4 млн грн — в резервный фонд; 473,2 млн грн — на увеличение уставного капитала.

Кроме того, нераспределенную прибыль банка за 2018 год в размере 1 млрд грн опять же планируется направить на увеличение "уставника".

Согласно второму проекту решения, 2 млрд грн из указанных 2,6 млрд грн прибыли планируется оставить нераспределенной (по остальным средств — как и в первом варианте).

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По данным издания, на 1 марта 2020 года ПУМБ декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 21,66% (требование НБУ — не менее 10%).

При этом банк, нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не должна превышать 25%), который составил 31,27%.

Напомним, АО "Первый украинский международный банк", который входит в структуру СКМ украинского олигарха Рината Ахметова, временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.