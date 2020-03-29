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Банки 2 часа назад

Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам

Согласно первому проекту решения, 2 млрд грн планируется направить на выплату дивидендов. Согласно второму проекту решения, 2 млрд грн из указанных 2,6 млрд грн прибыли планируется оставить нераспределенной

Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам
Фото: 2ГИС

Сегодня, 28 апреля 2020 года состоится собрание акционеров Первого украинского международного банка (ПУМБ), на котором будет рассматриваться вопрос о распределении прибыли за 2019 год в размере 2,6 млрд грн.

Как сообщает FinBalance, согласно первому проекту решения, 2 млрд грн планируется направить на выплату дивидендов, 130,4 млн грн — в резервный фонд; 473,2 млн грн — на увеличение уставного капитала.

Кроме того, нераспределенную прибыль банка за 2018 год в размере 1 млрд грн опять же планируется направить на увеличение "уставника".

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Согласно второму проекту решения, 2 млрд грн из указанных 2,6 млрд грн прибыли планируется оставить нераспределенной (по остальным средств — как и в первом варианте).

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По данным издания, на 1 марта 2020 года ПУМБ декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 21,66% (требование НБУ — не менее 10%).

При этом банк, нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не должна превышать 25%), который составил 31,27%.

Напомним, АО "Первый украинский международный банк", который входит в структуру СКМ украинского олигарха Рината Ахметова, временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.

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