Самые сложные возвраты кредитов из торговли, недвижимости и машиностроения — финансист

Наиболее сложная ситуация с возвратом кредитов корпоративного сектора сложилась на сегодня в торговле, недвижимости, пищевой промышленности, машиностроении и металлургии.

Об этом рассказал банкир и финансист Андрей Волков, основатель и партнер группы компаний Investohills в колонке на сайте ИА "Интерфакс-Украина".

"Анализ рынка NPL-активов не будет полным, если не углубляться в структуру проблемной задолженности и ее распределение по отраслям экономики. Ведь только в этом случае можно понять, в каких сферах бизнеса самая плачевная ситуация с возвратом кредитов, и какие компании накапливают долги вместо того, чтобы заниматься их "расчисткой", — подчеркнул Андрей Волков.

По данным эксперта, доля неработающих кредитов в долгах розничной торговли составляет 83%, оптовой торговли — 30%. В долгах компаний, специализирующихся на операциях с недвижимым имуществом, доля NPL оценивается в 56%. Кроме того, сложная ситуация с возвратом долгов наблюдается в пищепроме (доля NPL — 45%), машиностроении (производство электрооборудования — 89%, производство машин и оборудования — 65%) и металлургии (доля NPL — 60%).

"У розницы, кроме банковских кредитов, был значительный объем товарных кредитов, номинированных в иностранной валюте. В 2014-2015 годах произошло снижение покупательского спроса населения, из-за чего ритейлеры не могли вовремя гасить долги. Вдобавок к этому у многих торговых сетей значительная часть товарных запасов осталась на территориях, неподконтрольных Украине, что тоже нанесло удар по их бизнесу", — пояснил Андрей Волков.

Основатель и партнер группы компаний Investohills отметил, что вооруженный конфликт на востоке Украины стал одним из основных факторов, повлиявших на увеличение доли NPL в долгах машиностроительных и металлургических компаний.

"Значительная часть промышленности была сконцентрирована на территориях, которые оказались оккупированы. Активы остались там, а неоплаченные долги достались украинским банкам и Фонду гарантирования вкладов физлиц", — подчеркнул Андрей Волков.

СПРАВКА

Investohills — группа компаний, специализирующаяся на операциях по управлению проблемными активами, лидер рынка NPLs Украины. Портфель активов Investohills превышает 100 млрд грн. Количество средств, возвращенных государству за период 2019-2020 гг. — 2 млрд грн.