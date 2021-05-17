Банкова демонструє подвійні стандарти, не реагуючи на дії Сушкевича в Криму, — експерт

Офіс президента демонструє, що дотримується подвійних стандартів, коли домагається притягнення до відповідальності голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука за перереєстрацію бізнесу в Криму і не реагує на такі самі дії з боку уповноваженого президента з прав осіб з інвалідністю Валерія Сушкевича.

Про це сказав політичний експерт Володимир Цибулько в ефірі espreso.tv.

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"На Банковій є такий уповноважений в справах інвалідів Сушкевич, який так само, як Медведчук, перереєстрував державний об’єкт в Криму, центр параолімпійської підготовки, як юрособу Російської Федерації, і цей центр там працює і отримує якісь доходи. А там же готувалися українські спортсмени. Тобто в цій ситуації подвійні стандарти будуть проявлятися чим далі, тим більше", — зазначив він.

Цибулько підкреслив, що це далеко не єдиний випадок, коли на одні і ті самі дії Банкова реагує зовсім по-різному в залежності від того, чи є людина прихильником, чи опонентом.

Нагадаємо, в 2015 році Національний комітет спорту інвалідів, який очолює Валерій Сушкевич, перереєстрував за російським законодавством Національний центр параолімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в Криму. Цей центр будувався за кошти державного бюджету України і мав слугувати для реабілітації і підготовки людей з інвалідністю. Але після перереєстрації за російським законодавством він став приватним оздоровчим центром, який приймає переважно громадян Росії і сплачує податки до російського бюджету.