Беларусь значительно нарастила поставки бензина в Украину

Беларусь в январе-феврале 2020 года нарастила поставки бензинов в Украину на 37% до 105,6 тысяч т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (77,2 тысяч т).

Об этом со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы А-95" сообщает enkorr.

Указано, что поставки белорусского бензина на украинский рынок за первые 2 месяца 2020 года выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время импорт топлива в Украину из Литвы сократился на 17,5% до 43,4 тысяч т. Еще 1,1 тысяч т бензина по железной дороге поступило из Румынии.

В целом, баланс рынка бензинов за первые 2 месяца 2020 года вырос на 6,7%, до 291,3 тысяч т. Внутреннее производство, по оценкам "А-95", повысилось на 3,4% до 141,1 тысячи т, импорт — на 10% до 150,2 тысяч т.

Отдельно в феврале баланс рынка составил 146,1 тысяч т, что на 6% превышает объем февраля 2019 года (138 тысяч т). Импорт увеличился на 12% (на 8,4 тысяч т) до 76 тысяч т, внутреннее производство сохранилось на уровне 70 тысяч т.

Ранее сообщалось, что баланс украинского рынка бензинов в 2019 году составил 1,95 млн т, что на 1,3% больше 2018 года. Производство украинскими НПЗ в 2019 году повысилось на 10% (на 84 тысячи т), до 908 тысяч т. Импорт в 2019 году сократился на 5,6% или на 56 тысяч т и составил 1,03 млн т.

В 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта.

В конце 2019 года от этой идеи в "Укртатнафте" временно отказались, начав кампанию против импорта российского дизтоплива и сжиженного газа.

Также "Укртатнафта" продолжает настаивать на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и автогаз, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.

Напомним, ограниченное предложение дизельного топлива (ДТ) привело к первому скачку оптовых цен: 5 марта средняя цена топлива на нефтебазах повысилась сразу на 60 копеек за литр или более чем на 3%.